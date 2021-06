Fyllingsdalen Teater sine billettpriser ekskluderer

Er det slike oppsetninger de vil satse på?

Fyllingsdalen Teater forklarer billettprisen med store kostnader ved oppsetningen. Det får innsenderen til å reagere. Foto: Paul S. Amundsen

Torunn Tufta Lausund Pensjonist og mormor

Fyllingsdalen Teater har i lang tid promotert forestillingen om «Dyrene i Hakkebakkeskogen», som skal fremføres på utendørsscene på Fløyen. Vår familie hadde gledet oss til dette. Skuffelsen ble derfor stor da vi skjønte hvilke skyhøye billettpriser det er.

Uten BT Fordel-pris koster billetten 420 kroner, både for barn og voksen. For en familie på fire, vil utgiften komme opp i over 2000 kroner. Det koster med transport også.

Vi har hatt dialog med Fyllingsdalen Teater, som forklarer billettprisen med store kostnader ved oppsetningen. Vi ble anbefalt å ta beina fatt opp og ned fra Fløyen for å spare transportutgiftene. Å ta beina fatt blir ekskluderende både for funksjonshemmede og små barn.

Vi har et tøft pandemiår bak oss, da er det trist at mange barnefamilier blir ekskludert fra denne forestillingen. Veldig mange vil ikke kunne ta seg råd til dette. Jeg håper det ikke er tapte billettinntekter fra siste år som skal hankes inn igjen.

De viser også til diverse ordninger for lavinntektsfamilier med tanke på støtte til billettutgifter. De fleste kommer ikke inn under disse ordningene, da skal en knapt ha råd til mat.

Det er trist at Fyllingsdalen Teater har valgt et konsept som ekskluderer veldig mange med disse dyre billettprisene. Jeg synes teatret bør ta en diskusjon om det er slike oppsetninger de vil satse på, eller om listen kan legges lavere og dermed også utgiftene.

Barna tror jeg vil bli vel så begeistret, ikke minst lommebøkene våre.