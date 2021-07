Starta vitskapen for alvor då dei lærde slutta å tru på Gud?

Det er feil at vitskap og gudstru utelukkar kvarandre.

Det er vanleg å tenkje at til meir vitskapen finn ut, til mindre rom blir det for trua på Gud. Men er det verkeleg slik, spør sokneprest Arne Mulen

Arne Mulen Prest og teolog

Konflikten mellom kyrkja og Galileo Galilei tidleg på 1600-talet bygger opp under tanken om at tru og vitskap ligg i strid med kvarandre. Den historia har sikker plass i norske lærebøker, og den har prega vår forståing av forholdet mellom kyrkja og vitskapen. Men er den representativ for forholdet mellom gudstru og vitskap?

Det blir langt sjeldnare fortalt at trua på Gud som skapar faktisk inspirerte dei store pionerane i den vitskaplege revolusjonen som starta på 1500- og 1600-talet.

Galileo Galilei, Isaac Newton, Nicolaus Copernicus og Johannes Kepler trudde alle at universet var skapt av Gud. Naturlovene og samanhengane dei fann, såg dei som lover og sanningar Gud hadde lagt ned i sitt skaparverk.

Dei rekna også den kristne tanken om at mennesket er skapt i Guds bilete som eit viktig premiss for at menneske kunne drive vitskap, eller naturfilosofi, som det heitte då. Sidan mennesket er skapt i Guds bilete, kan det også vere i stand til å utforske Guds gjerningar i skaparverket.

Arne Mulen er sokneprest i Åsane menighet.

Isaac Newton (1643–1727) er å rekne blant dei aller største innan vitskapen. Hans oppdagingar av fysiske lover for kraft, masse, akselerasjon – og ikkje minst gravitasjon – var eit stort framsteg.

Trua på Gud formørkja ikkje Newton sin forstand. Knapt 300 år seinare brukte NASA Newton sine lover for å sende menneske til månen.

Utover 1700 og 1800-talet, får vi så eit materialistisk verdsbilete, som hevdar at alt som finst er materie og energi, og naturlovene som gjeld for desse. Det vart vanlegare å hevde at det ikkje finst nokon Gud.

Tru og religion sto også i vanry etter religionskrigane, og opplysningsfilosofar argumenterte for at forstand og vitskap måtte erstatte tru og religion.

Det mest radikale utslaget av desse tankane fekk vi i Frankrike. Notre Dame-katedralen i Paris vart på 1790-talet stengd for kristne gudstenester og omgjort til eit tempel for dyrking av fornufta. Opplysningstida hadde også sine skuggesider.

Samtidig som vitskapen forlèt tanken om Gud, forlèt ein også tanken om at universet var skapt. Ein tok det for gitt at universet var evig, utan opphav og utan ende, i alle fall i tid.

Tidleg på 1900-talet fann ein teikn på at universet utvida seg. Det kunne også bety at universet blei mindre til lenger bak i tid ein gjekk. Kunne det i ytste konsekvens bety at det heile starta i eit ørlite punkt? Ein av dei første som lanserte denne tanken, seinare kjent som teorien om eit big bang, var den belgiske teologen og fysikaren Georges Lemaître.

Men slike tankar møtte motstand. Sjølv den briljante Albert Einstein avfeia i starten Lemaître sin teori som «inspirert av det kristne dogmet om ei skaping, totalt ugrunna frå fysikkens synspunkt».

Utover på 1900-talet blir funna som talar for big bang-teorien fleire, og den fekk nær allmenn tilslutning. Universet hadde eit opphav. Det hadde gått frå å ikkje vere til, til dette å vere til. Og dermed tvinga spørsmålet seg fram på nytt: Kva – eller kven – utløyste eller skapte denne gigantiske første eksplosjonen av energi og materie? Spørsmålet om ein skapar fekk ny aktualitet.

Vitskapsmannen Galileo Galilei vart dømd for å uttrykke støtte til heliosentrismen – at jorda kretsa kring sola. Dette måleriet av Galilei, målt av Justus Sustermans, heng i eit galleri i Firenze. Foto: Marco Bucco / Reuters / NTB

Den første som brukte uttrykket big bang, var den britiske astrofysikaren Fred Hoyle. Han brukte uttrykket for å latterleggjere teorien, ein teori han – som ein av få – blei verande skeptisk til livet ut.

Hoyle var ein uttalt ateist. I 1951 skildra han religion som eit desperat forsøk for svake menneske på å finne ein slags tryggleik under vanskelege livsvilkår. Hans vitskaplege arbeid skulle likevel nyansere livssynet hans. 30 år seinare skriv Hoyle at han no var overtydd om at eit superintellekt hadde «tukla» med fysikken, kjemien og biologien.

For Hoyle var det ikkje eingong eit spørsmål om tru. Det var den einaste rimelege tolkinga av dei vitskaplege fakta, «a conclusion almost beyond question».

Det var særleg funna av fysiske konstantar som overtydde Hoyle om eit «superintellekt». Ørsmå endringar i desse konstantane ville føre til at universet kollapsa, at galaksar aldri kunne bli forma eller at grunnstoff nødvendige for liv, mellom anna karbon, aldri kunne eksistere.

Framleis er det vanleg å tenkje at til meir vitskapen finn ut, til mindre rom blir det for trua på Gud. Men er det verkeleg slik?

I boka «Return of the God Hypothesis» gir vitskapsfilosofen Stephen C. Meyer ei rekke døme på korleis vitskaplege oppdagingar gir ny kraft til spørsmålet om det faktisk finst ein skapar. Meyer viser også til fleire vitskapsmenn som har skifta syn i dette spørsmålet gjennom sitt arbeid innan vitskap.

Også her i Norge finn vi stemmer som ristar i stereotypien om tru og vitskap. Professor i fysikk, Aasmund Sudbø, fortel i eit intervju om korleis eit yrkesliv innan forsking har gjort han til ein slags tvilar. «Da står ikke fysikken lenger fram som noe stort og altopplysende som kan lede meg inn i livskvelden.»

Han hevdar naturvitskap i seg sjølv ikkje er ein objektiv storleik, men noko som vi er blitt einige om å tru på. Omtrent slik mange er einige om å tru på Gud. Sudbø presiserer at han sjølv ikkje trur på Gud, men argumenterer for ein sameksistens mellom religion og vitskap. «Naturvitenskapen har dermed ingen eksistens som vi ikke også må tilkjenne Gud», seier Sudbø.

Det er feil at vitskap og gudstru utelukkar kvarandre. Både før og no har menneske med og utan gudstru trengt stadig djupare inn i kosmologiens, fysikkens og biologiens mange mysterium. Nobelprisar går til framståande forskarar som trur på Gud og forskarar som ikkje trur på Gud.

Som frankofil vitenskapsnyssgjerrig teolog er eg svak for den franske kjemikaren og bakteriologen Louis Pasteur sine ord: Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène, – litt vitskap fjernar frå Gud, men mykje vitskap tar deg tilbake til han.

Uansett korleis du ser det – det er ein underleg ting, dette, at vi er her.