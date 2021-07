Kan hende er det ikkje sollys som møter oss, men månelys

I lyse stunder vonar eg at no har vi lært.

«Eg fryktar at når tida går, månen går i ne og månelyset minkar, vil minnet om det vi har vore gjennom, verte svekka», skriv Rune Garmann. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Rune Garmann Masfjorden

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å leve i ei koronatid har vore som å køyre gjennom ein lang og mørk tunnel. Der er ikkje andre vegar du kan ta. Du må berre halde ut og freiste kome deg gjennom og ut på andre sida. For mange – altfor mange – enda ferda der inne i mørkeret. Men dei fleste av oss kan etter kvart skimte lyset der ute i enden av tunnelen. Vi forstår at vi er på veg ut, på veg mot lysare tider.

Når vi endeleg kjem ut i lyset, er det kan hende ikkje sollys som møter oss, men månelys. Bleikt, men likevel kraftig nok til at vi kan sjå det som er stort og viktig:

Vi kan sjå at pandemien ikkje kjenner nasjonalitetar og landegrenser. På stader der han framleis har fotfeste, kan han sende virusvariantar mot oss som vi ikkje veit å verne oss mot. Og vi kan forstå at før pandemien er nedkjempa over heile kloden, er han ikkje nedkjempa nokon stad.

Vi kan sjå at vi i det trygge samfunnet vårt kan hende ikkje er så vel verna som vi gjerne vil tru. Vi kan forstå at beredskap er noko vi må ta på alvor, at det er ein naudsynt kostnad.

Rune Garmann si tekst er eit av tolv bidrag frå BTs skrivekonkurranse om «Den nye normalen» som vert publisert. Foto: Privat

Vi kan kjenne på saknet av dei viktige arenaane for mellommenneskeleg kontakt og gode opplevingar. Og forstå at det å få vere saman med andre om dele noko fint er ein viktig livsverdi.

Vi kan sjå at ein ikkje alltid treng tonnevis med metall for å flytte folk mellom heim og arbeidsplass, og forstå at mange av oss ofte kan gjere ein god arbeidsinnsats heimanfrå.

Vi kan sjå at det hadde noko for seg å tenkje førebyggande og forstå at dei gode smitteverntiltaka også har hemma spreiing av andre smittsame sjukdomar.

Men så er det dette med månelyset: Somme tider er det sterkt, andre tider svakare. Tidvis er det heilt borte. Eg fryktar at når tida går, månen går i ne og månelyset minkar, vil minnet om det vi har vore gjennom, verte svekka. Så kjem nymånen, og han lyser sterkare og sterkare for kvar dag som går. Kva vil vi sjå då? Og kva vil vi forstå?

Midt i pandemien har einskilde markert ein mangel på vilje til å sjå og forstå. Det er rart med det, den som berre ser med eitt auge, treng ikkje meir enn eine fingeren for å skugge for månelyset. Kunsten er å ha fingeren og fokuset tett nok på seg sjølv.

Les også La mørket få skinne

Då vert det lett å argumentere for at Noreg bør snike i køen for å få flest mogeleg vaksinedosar.

Då vert det lett å la humla suse med omsyn til beredskap. Beredskap kostar, og vi veit ikkje om vi får noko att for pengane våre.

Då vert det lett å redusere dei gode fellesopplevingane til noko som det ikkje er så viktig å bruke tid og ressursar på.

Då vert det lett å argumentere for at vi må bygge ut vegar for å frakte meir gods, og få ein arbeidsmarknad prega av mobilitet.

Då vert det lett å argumentere for at smitteverntiltak ikkje må skje på kostnad av den personlege fridomen. Fridomen til å setje eigne ynskje framfor andre sine behov. Fridomen til å oppføre seg som ein egosentrisk idiot.

Eg veit ikkje kva som kjem til å skje. I lyse stunder vonar eg at no har vi lært, no har vi forstått. Andre gongar fryktar eg at så snart kvardagen kjem attende, turar vi på nett som før. Eg kjenner på ein tvil som Olav H. Hauge har sett ord på i diktet sitt «Måne»:

I dag såg eg

tvo månar,

ein ny

og ein gammal.

Eg har stor tru på nymånen.

Men det er vel den gamle.