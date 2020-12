En liten papirlapp tok oss videre til farfars skjebne

Tilfeldigheter gjorde at vi fikk oppklart flyulykken som rammet vår familie for 71 år siden.

«Min far Ole Reinert Berg-Olsen (til v.) og jeg fikk endelig vite hva som skjedde med farfar da Bjørn Gabrielsen (til h.) viste oss ulykkesstedet», skriver innsenderen. Foto: Privat

Ole Reinert Berg-Olsen Os

15. oktober 1949 omkom min farfar og tre britiske piloter i en flykollisjon på Spangereid. Det skjedde i tett tåke ved Lindesnes fyr. 71 år senere ville tilfeldighetene ha det slik at jeg traff en kar som var ti år da det skjedde, og som var blant de første på stedet.

2020 ble et år utenom det vanlige.

Historien starter i ferien. Jeg får en lapp stukket i hånden fra svigermor i Sirdal, Anna. Hun hadde forhørt seg med venninner i området og spurt om noen av dem kjente til flyulykken. Ingen av dem kjente særlig til det, men visste om en kar på Spangereid som visstnok var litt av en lokalhistoriker. Kanskje han visste noe.

«Jeg har tenkt masse på hvordan livet hadde sett ut om min farfar ikke hadde omkommet så ung. De svarene vil alltid utebli», skriver Ole Reinert Berg-Olsen. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Jeg lot nummeret ligge noen dager før vi tok kontakt med Bjørn Gabrielsen, nå 81 år. Ikke bare husket han flyulykken – den skjedde like ved gården han bodde på da han var gutt. Fordi to journalister hadde gått seg vill på fotooppdrag fra Bergens Tidende, endte han opp med å være blant de første på stedet. Var det mulig?

Min farfar, Ole Reinert Ferdinand Berg-Olsen, var 33 år og leder for Vestlandske Luftfartsselskap. De var pionérer som satset på innenriksflyging langs norskekysten. Flyet de var i var av typen Sealand, et amfibiefly særlig tilpasset norske forhold, og de skulle fra Fornebu til Sola og deretter Bergen.

Planen var å demonstrere flytypen for pressen og representanter fra luftforsvaret. Flere hadde møtt opp for å møte dem på Sola. Den unge flygeren, David Cordon McCall var bare 26 år, men ansett som en av de stødigste prøveflygerne fra Short-fabrikken i Irland.

Allerede ved starten var det dårlig vær, og de meteorologiske rapporter var dårlige langs hele kysten. Det ble gitt beskjed om at det måtte flys «kontakt» dvs. holde synskontakt med bakken. Over Kjevik var det tett tåke og landingsforbud, så de fortsatte mot Sola. Like ved Lindesnes fyr, på Spangereid, kolliderte de i åsryggen Veden, knappe 200 meter over havet.

Min far ble født bare uker etter at det skjedde og familien hadde akkurat vært gjennom krigsårene i London med flyalarmer, frykt, ødeleggelse og bomber. Flyulykken ble en hendelse som fikk mange konsekvenser for familien, slik det blir når noen går vekk så altfor tidlig.

Flyet som forulykket, var av denne typen, et Sealand amfibiefly. Foto: Belgade Aviation Museum Photo Archive / Wikimedia commons

Min far, jeg og min sønn dro ned til Spangereid og møtte Bjørn Gabrielsen. Ironisk nok var det tett tåke og yr. Landskapet lå som i en dyster norsk spillefilm. I over 70 år har min far gått med spørsmålene, nå fikk han møte et førstehåndsvitne som kunne vise nøyaktig hvor det skjedde.

Den gang ti år gamle Bjørn husker smellet den dag i dag. Og tåken som var så tett som den aldri har vært siden. Han fortalte om lukten av røyk, brannen og metallet som rant nedover fjellsiden. Han husket det som om det var i går.

Vi kjørte opp et stykke på en grusvei og klatret oppover i terrenget. Etter et lite stykke stoppet Bjørn opp. Han pekte mot en fjellvegg, forklarte hvor flyet kom fra og hvor det traff. Han fortalte at flyhalen var kappet av og lå like ved. Bagasjen var intakt.

Etter ulykken hjalp Bjørn Gabrielsen to journalister som hadde gått seg vill på fotooppdrag for Bergens Tidende. Foto: Bergens Tidende 17. oktober 1949 (faksimile)

Han husket at den inneholdt en kasse med «Finnekniver» og en stor rull med engelske pengesedler. Lensmannsfruen hadde sagt at ingen skulle gå opp til ulykkesstedet, og særlig ikke barn, men den unge Bjørn hjalp altså de to journalistene å finne frem.

De fire som omkom var forkullet, og piloten hadde mistet hodet. Sterkt for en tiåring. Bjørn forsikret meg om at han ikke hadde hatt mareritt i etterkant.

Den Britiske ambassaden ble orientert, og de tre unge irene fikk militær begravelse i Kristiansand. Sammen med Bjørns forklaringer og dykk i diverse digitalarkiv fikk vi endelig en plausibel forklaring på hvordan de unge menn kunne navigere så fatalt feil.

En av teoriene som verserte i mediene i ukene etter, var at piloten kan ha trodd han har sett Lindesnes fyr og dreid nordover. I den tro at de har hatt åpent hav under seg. I realiteten må de, ifølge teorien, ha sett Rivenes fyr like før.

Selv om Veden er en lav åsrygg, var den høy nok til å stoppe reisen for de fire håpefulle menn.

For meg har hele denne historien kun eksistert i svart hvitt. Det mest spesielle med hele opplevelsen var dette med tidsperspektivet når man da traff et vitne.

En lav åsrygg var høy nok til å stoppe reisen. Fjellveggen i midten av bildet er kollisjonsstedet Veden. Foto: Privat

Jeg fikk plutselig et helt annet forhold til det. Jeg har tenkt på det som uendelig langt tilbake i historien, men i realiteten er det ikke lenge siden.

Livet startet for min far bare uker etter ulykken. Han ble født i november samme år og selvsagt vil noe slikt sette sine spor. Jeg har tenkt masse på hvordan livet hadde sett ut om min farfar ikke hadde omkommet så ung. De svarene vil alltid utebli.

Jo mer jeg tenker på det, desto mer ser jeg betydningen hver enkelt av oss har for andre. Det vil jeg ta med meg videre.

«I sommer var vi tre nålevende etterkommere som endelig fikk sett ulykkesstedet og hørt hva som skjedde», skriver innsenderen. Foto: Privat

Bjørn fortalte at det aldri hadde vært så godt hummerfiske som den påfølgende uken. Slik gikk livet videre for lokalbefolkningen på Spangereid.

En del år senere – på sekstitallet – fant han en klokke på ulykkesstedet. Den var stoppet på klokken 12.10, nøyaktig da ulykken skjedde. Han trodde han hadde den enda, da ville han sende den til meg.

I sommer var vi tre nålevende etterkommere, sønn, barnebarn og oldebarn – alle ved navn Ole Reinert – som fikk sett selve stedet og hørt nøyaktig hva som skjedde.

I tåke og regn på Spangereid fikk altså historien en form for ende.

Det er fantastisk at det i 2020 fortsatt er sånn at livet kan by på store betydningsfulle opplevelser. At en enkel papirlapp med et nummer på kan ta deg videre til noe du ikke ante var der.