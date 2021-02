Flere bussruter er ikke nødvendigvis løsningen i distriktene

Det finnes et alternativ til å kjøre nesten tomme, store dieselbusser.

Natalia A. Golis, fylkesvaraordfører i Vestland, vil ha et kollektivtilbud som forholder seg til hvordan unge faktisk reiser. Foto: Tobias Schildmann Mandt (arkiv)

Natalia A. Golis Kvemming og fylkesvaraordfører i Vestland, MDG

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sander Eide Aase har et godt poeng når han i BT 27. januar viser hvor håpløst det ofte er å komme seg rundt på bygden for dem som ikke kan kjøre bil, om det er unge eller alle oss andre, men det blir feil å sette kollektiv i distriktet opp mot el-bussatsing i Bergen.

Les også Sander Eide Aases kommentar: Kor er bussen min?

Jeg er som kvemming smertelig klar over problemet. Jeg kjører gjerne min egen tenåring dit hun skal, men særlig praktisk er det ikke, for ikke å snakke om for dem som ikke har den muligheten. Ungdommer fortjener friheten vi andre har til å gjøre avtaler og dra på aktiviteter uten å være avhengig av foreldre.

Det åpenbare er kanskje bare å sette opp flere bussavganger, men å kjøre nesten tomme, store, dieselbusser vil bli mer enn fylkesbudsjettet kan bære, spesielt når det finnes mye bedre og billigere løsninger.

Akkurat som at el-bussene er en god løsning for Bergen, trenger bygda transport tilpasset behovet her, istedenfor å kopiere det som funker i byene. Alle våre tjenester bør være tilpasset de som skal bruke de.

I Odda tester vi ut å la folk bestille transport til og fra nærmeste holdeplass med modellen HentMeg. Målet med prosjektet er mer fornøyde reisende og bedre bruk av kollektivmidlene. Det er samtidig bedre for miljøet om bussen bare kjører når det trengs og står i ro når ingen skal reise.

I Odda går ikke bussen til faste tider på kveldene. I stedet kan du bestille bussturen via en app. Foto: Skyss

Prøveprosjektet er basert på løsningen som kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland har etablert, og er et bredt samarbeid. Den skal gi oss grunnlag for hvordan vi kan introdusere dette flere steder i Vestland.

Ungdommene har gitt tilbakemelding om at de setter pris på fleksibiliteten og at alt er styrt av en app. De eldre vurderte det som bedre med faste rutetider.

Hva om vi kunne ha flere ringbusser gjennom kommunene i Hardanger og bruker HentMeg-modellen på kveldstid? Da vil flere kunne reise når de vil og på den måten de foretrekker, til glede for både folk, miljøet og lommeboken.

Det vil gi et kollektivtilbud som forholder seg til hvordan unge faktisk reiser, også på bygda. Slike løsninger jobber vi politikere og Skyss proaktivt med. Det er fremtidens mobilitet som er målet.