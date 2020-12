Jeg er helt norsk, helt marokkaner og 110 prosent holmlianer

Ikke gjør oss til de kriminelle vi ikke er.

Elias Sahraoi mener det skrives altfor mye negativt om ungdom fra Holmlia. Oslo-eleven var en av seks finalister i talekonkurransen «Ta ordet!». Foto: Tove Breistein

Elias Sahraoi Elev, Oslo katedralskole

Innlegget ble opprinnelig holdt som tale i finalen til «Ta ordet!», talekonkurransen for elever i videregående skole. Finalen ble i år arrangert digitalt 9. desember.

En gang var jeg og vennene mine på åpen dag på videregående i et «finere» strøk. Det sto frivillige elevguider i resepsjonen klare for å vise folk rundt.

De spurte oss hvor vi var fra, og når vi sa Holmlia, brøt det ut en stillhet fulgt av tomme blikk. Det var ingen som ville guide oss først, men til slutt ble vi fulgt rundt av tre stykker. Alle andre grupper hadde bare én guide.

Dette var ikke noen stor sak, og jeg har opplevd langt verre. Verre kommentarer, verre blikk og verre krenkelser.

Allikevel satt denne lille hendelsen seg i meg. Det er fordi det var da jeg skjønte. Jeg skjønte at det var en mening bak de tomme blikkene – og at dette ikke var første eller siste gang.

Hvis du googler Holmlia, vil du få opp en del bilder. Noen fine bilder av kjøpesenteret og fotballbanen, men også mange bilder av politi. Du legger også raskt merke til at selv de fine bildene er fra artikler som handler om kriminalitet.

Dette har jeg lært: Folk hører det de vil høre. Skriver det de vil lese. Og ser det de vil se.

Hver gang det skjer noe negativt i Holmlia, er mediene de første til stede. Men når miljøet kommer sammen for å skape noe positivt, er det ingen journalister i syne.

Dette setter seg i oss. Det gjør oss mindre. Gjør at det vi sier og tenker, blir feil. Vi klarer ikke drømme stort: Leger, advokater, piloter.

Vi gjør det bra nok på skolen fordi forventningene til oss er lave, og det bør ambisjonene våre også være.

I en studie jeg leste om i Dagbladet, sto det at majoriteten av alle nordmenn som ble tilfeldig stoppet av politiet, hadde utenlandsk bakgrunn.

Og i 2018 var det dobbelt så mange ungdommer som hadde brukt hasj i Frogner og Ullern som i Stovner og Alna, ifølge NRK.

Men allikevel hører vi det motsatte. Jeg lurer på hvorfor. Til og med Erna Solberg har sagt at etnisk profilering hos politiet er et problem i dagens Norge.

Dette setter seg i oss. Dette setter seg i meg.

Flere hundre mennesker deltok under en markering mot vold på Holmlia i Oslo i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB

Ja, det skjer mye bra på Holmlia. Men statistikken lyver heller ikke, det er mer kriminalitet der enn andre steder. Når jeg tenker på det, lurer jeg på hvem som har skyld.

Barna, som ikke har forbilder? Barna, som ikke har noen steder å gå, fordi politikerne tok bort enda et tilbud? Barna, som blir stemplet som kriminelle før de fyller 16?

Er det deres skyld?

Små hjerter, små sko – som trasker til skolen hvor de blir fortalt at de ikke kan bli noe.

Er det deres skyld?

Det er et gjennomgående problem at mange bydeler har et ufortjent rykte som gir fordommer mot folk fra disse områdene. Dette skjer ikke bare på Holmlia og skjer ikke bare i øst. Dette skjer også i vest. Dette er ikke bare mitt problem – det er vårt problem.

Og disse fordommene påvirker deg enda mer hvis du passer inn i den stereotypiske beskrivelsen: Ungdommen med utenlandsk bakgrunn, slapp joggedress, gebrokkent språk.

Det setter seg i oss. Men vi er mer enn dette. Vi er så mye mer enn det mediene forteller.

Når jeg tenker Holmlia, så tenker jeg ikke krim, men kjærlighet. Jeg tenker ikke slagsmål, men fotball, og jeg tenker ikke blålys, men brorskap.

Jeg tenker på ungdommer som samles i fritiden for å snakke sammen, spise sammen og spille fotball sammen.

Jeg tenker på de båndene jeg har knyttet. Til venner. Til familie. Til naboer.

Jeg tenker på alt vi har gjort for hverandre. Jeg tenker på et sted hvor alle kjenner alle. Et sted hvor folk lever side om side. Hvor folk lever sammen – uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

Jeg tenker på det mediene aldri viser. Dette er mitt Holmlia.

Til tross for fordommene, til tross for forskjellsbehandlingen, så må vi ha mot. For oss som har et rykte, er det viktig å kunne si med stolthet hvor vi er fra. Jeg snakker til dere som blir stemplet og fremmedgjort, og jeg snakker til dere som har makten.

Så hør på hva jeg har å si. Nei – hør på hva vi har å si.

Jeg oppfordrer deg til å stå opp for deg selv. Bære din bakgrunn, religion og bosted med stolthet.

Samtidig oppfordrer jeg dere andre å tenke dere om neste gang dere ser en ungdomsgjeng fra steder som Holmlia. Er det gutter som vil deg vondt. Eller vil deg ingen ting?

Vi har drømmer om å bli leger, ingeniører og frisører. Så ikke gjør oss om til de kriminelle vi ikke er.

Har du mot nok til å se på oss annerledes?