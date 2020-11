Byrådets parkeringspolitikk er virkelighetsfjern

Et borettslag med 168 leiligheter får fire parkeringsplasser til gjester. Nok en gang velger byrådspartiene å se bort fra innbyggernes behov.

Denne parkeringsplassen, som i dag brukes til gjesteparkering, må fjernes etter at bystyret sa ja til å bygge en etasje ekstra på blokkene i Rolland borettslag. Dette er et utsnitt av fotomontasjen som viser hvordan de nye blokkene skal se ut. Foto: Holon Arkitektur (illustrasjon)

Thomas Flesland Bystyrerepresentant (uavhengig)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I oktober vedtok bystyret at Rolland borettslag i Åsane skal få bygge en ekstra etasje på toppen av lavblokkene sine, som i dag består av fire og fem etasjer.

Rundt to tredjedeler av beboerne er over 60 år, og borettslaget har lenge ønsket å etablere heis i byggene.

Etter flere års arbeid har de landet på en løsning hvor man bygger en ny toppetasje i hele borettslaget, for å kunne finansiere heis og legge til rette for en mer universell utforming. I tillegg ønsker de å etablere to parkeringskjellere under bakken.

Etter behandling i bystyret, får borettslaget ja til å bygge en ny etasje. Men parkering er det verre med. I dag har borettslaget parkeringskjellere under blokkene, samt utvendig parkering med totalt 40 plasser – hvor halvparten av disse primært er brukt som gjesteparkering.

Thomas Flesland er uavhengig representant i bystyret. Tidligere representerte han Fremskrittspartiet. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Fagetaten landet på et kompromiss og tillot at alle boenhetene får hver sin parkering inne, og at 19 av de eksisterende uteparkeringene beholdes til gjester og handikapparkering.

Dette ville borettslaget akseptere.

Byrådspartiene Ap, KrF, V og MDG, sammen med Rødt og SV, mente derimot at dette var for mye. De mente det må holde med fire gjesteparkeringer og handikap-parkeringer.

Resten av dagens uteparkering skal omgjøres til en plass for lek og utendørsopphold. Det skal også etableres haugevis av nye sykkelparkeringsplasser, selv om borettslaget opplyser at mange av dagens 197 sykkelparkeringer står ubrukte.

SV ville redusere parkeringsmulighetene ytterligere.

Denne fotomontasjen viser hvordan Rolland borettslag vil se ut med de nye toppetasjene. Parkeringsplassen nærmest tilhører et annet borettslag. Foto: Holon Arkitektur (illustrasjon)

Les også BT på lederplass: «Bystyret gjør rett i å holde igjen på parkeringsplassene»

Den nye lekeplassen bystyret vil ha, ligger altså tett ved en trafikkert vei, som leder til flere større boligfelt, skole og barnehage.

I tillegg har borettslaget enorme arealer på den andre siden av blokkene, hvor det i dag eksisterer både lekeplass og fotballbane. Borettslaget opplyser også om egne planer for å oppgradere disse arealene ytterligere.

Det er ingen tvil om at disse eksisterende og skjermede leke- og friområdene er mer enn tilstrekkelig, og vesentlig bedre egnet til lek og moro for barna i området.

Videre mente Rødt at det kunne plantes skog på dagens uteparkering. En kan da minne om at borettslaget grenser til Rollandsfjellet, som i stor grad er dekket av trær.

For øvrig har også borettslaget felt en del av trærne rundt parkeringsplassen for å bedre solforholdene for beboerne, altså gi bedre bo- og livskvalitet. Men nettopp slike forhold er underordnet for Rødt og deres likesinnede.

Det er rundt 800 meter å gå fra borettslaget til Åsane terminal. Foto: Faksimile fra planbeskrivelsen

Dette vedtaket er dramatisk for borettslaget. Til tross for at myndighetene og kommunen selv legger opp til at eksisterende boligområder skal fortettes, og ønsker at eldre mennesker skal bo lengst mulig hjemme, er det stor fare for at planene skrinlegges.

For beboerne er det nemlig viktigere å ha muligheten til å få besøk, enn å få heis i byggene. Å tillate fire gjesteparkeringer som skal fordeles på 168 boliger, og hvor beboerne i all hovedsak er over 60 år, er fullstendig uforståelig.

«Det er besøk og sosial omgang vi lever for», sier noen beboere.

Denne saken er et kroneksempel på hvordan byrådet opererer. MDG får uforstyrret diktere sine standpunkter og ideologi, med solid støtte fra SV og Rødt. Arbeiderpartiet og resten av byrådet dilter etter.

Det er ikke så viktig med borettslagets og innbyggernes behov og ønsker.

Nok en gang velger politikerne å se bort fra fagetaten og borettslagets vurderinger og tvinge gjennom ideologiske holdninger.

Etter å ha vokst opp på Rolland – med god kjennskap og stor kjærlighet for området – føles dette vedtaket som trist og virkelighetsfjernt.