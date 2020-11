Rapporten viser at det er verre for Bryggen med bane enn biltrafikk

Hvorfor forholder ikke byråden og BT seg til essensen i rapporten?

Slik visualiserer det tyske konsulentselskapet situasjonen på Bryggen med bybane, sett fra Bradbenken. Foto: Michael Kloos planning and heritage consultancy (fotomontasje fra rapporten)

Tryggve Fett, Kim F. Lingjærde, Gudrun Mathisen, Bente Mathisen, Jan Lohne, Agathe Hoff ,Tom Gangstøe, Siri Skjold Lexau, Bernt-Håvard Øyen Fagutvalget i Stiftelsen Bryggen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå foreligger første del av en konsekvensutredning for verdensarven. Den kan oppsummeres med at en bybane over Bryggen vil utgjøre en forverring av dagens situasjon.

Rapporten er utført etter pålegg fra Unesco, og en uavhengig konsulentgruppe står bak den. Arbeidsmetodene følger internasjonale retningslinjer for en slik utredning, anbefalt av Verdensarvkomiteen.

Hva er så konklusjonen? Den foreliggende rapporten går grundig inn i både negative og positive konsekvenser av bybane over Bryggen, men i de fleste tilfellene viser det seg at alternativet langs Bryggen representerer en forverring av dagens situasjon.

Altså: For verdenskulturminnet Bryggen vil det være verre å legge en bybane på frontarealene enn å fortsette dagens situasjon, der nærmere 10.000 biler, busser og lastebiler passerer hver dag.

Lokalhistoriker og tidligere rådgiver ved Bymuseet, Trygve Fett, er leder for Fagutvalget for Stiftelsen Bryggen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det skulle man ikke tro når man leser kommentarene fra byråden for klima, miljø og byutvikling og enkelte av medieoppslagene, inkludert BTs leder 20. oktober. Vi nærer en viss forståelse for at en 50-siders fagrapport ikke uten videre forstås og gjengis med nøyaktighet, men vi stiller spørsmål ved hvorfor byråden ikke forholder seg til essensen i den foreløpige rapporten.

Les også Bybanestriden fortsetter etter ny rapport

Det er viktig å merke seg at rapporten er foreløpig. Den endelig vurderingen skal gjøres etter at den kommende rapporten om tunnelalternativet foreligger. Dette er ofte underkommunisert i de kommentarene vi har sett til nå. Videre understrekes det at ulempene først og fremst er av visuell karakter, mens rapporten legger like stor vekt på hvordan en bybanetrasé over Bryggen kan bli en funksjonell barriere mellom verdensarven og sjøfronten.

Venstre-politikere faller i fellen i sitt innlegg i BT 21. oktober. De bruker uttrykket vanskjøtsel om dagens situasjon. Det rapporten faktisk konkluderer med, er at det vi har i dag både visuelt og funksjonelt er bedre enn den planlagte bybaneløsningen.

Metodikken som anvendes i rapporten er blant annet en visuell analyse og vurderinger fra definerte observasjons- eller siktepunkter. Disse er etablert på verdensarvstedet Bryggen og rundt Bryggen, både sett fra Murallmenningen, Bryggesporen, Øvregaten, foran og innenfra passasjene på Bryggen.

Vurderingene gis for dagens situasjon og for den planlagte bybaneløsningen. Med unntak av siktepunktene fra baksiden av Bryggen – der man ikke kan se fronten – konkluderer samtlige analyser med at situasjonen stort sett forverres med Bybanen.

Slik visualiserer de tyske konsulentene situasjonen på Bryggen med bybane. Foto: Michael Kloos planning and heritage consultancy (fotomontasje fra rapporten)

Dette var situasjonen samme sted i sommer. Konsulentene understreker at prøvestenging av trafikken og korona-situasjonen gjorde at det var færre kjøretøyer og båter enn normalt. Foto: Michael Kloos planning and heritage consultancy (faksimile fra rapporten)

Skalaen som anvendes har fem trinn (neutral, slight, moderate, large og very large) når påvirkning beskrives. I Bryggens nærområde legges det til grunn at dagens situasjon representerer en moderat negativ påvirkning, mens bybanealternativet konsekvent tildeles en verre score.

Resten av arbeidet forventes ferdig i mars 2021, når en nærmere utredning av tunnelalternativet kan tas inn i vurderingen.

Vi ser at enkelte forsøker å etterlate et inntrykk av at debatten om bybane over Bryggen kan avsluttes med det som er fremlagt. Det er en konklusjon som i beste fall beror på bevisst villedning. Vår oppfordring er å forholde seg til innholdet i rapporten slik det fremstår.