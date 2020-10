På tide å stenge Polet og ølsalget?

Dette kan være en lav pris å betale for å holde samfunnet åpent.

Roger Gjelsvik spør om det egentlig er mulig å forlange at folk holder avstand mens de er alkoholpåvirket. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Roger Gjelsvik Bergen sentrum

Så skal vi stenge ned igjen. Folk blir smittet i festlig lag, gjerne i private sammenkomster. Vorspiel og fest – påvirket av alkohol? Er det egentlig mulig å forlange at folk skal holde avstand når de er alkoholpåvirket?

Kanskje det snart er tid for å stenge Polet og salg av alkohol i butikkene? Så slipper vi hjemmefester og liknende? Er dette et for stort inngrep i folks hverdag og liv?

Eller er det en lav pris å betale for å holde samfunnet åpent, med folk på jobb, konfirmasjoner og lovlige familiebesøk med flere enn ti personer? Samt åpne spisesteder, å kunne besøke de eldre som sitter alene hjemme eller på sykehjem, og å holde hele idretten i gang?

Noe å tenke på?

Innlegget ble først publisert på Facebook.