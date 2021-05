Tendensiøst om eksport av forsvarsmateriell

Ingen ønsker at forsvarsmateriell eksportert fra Norge skal bli brukt i krigen i Jemen.

Audun Halvorsen er statssekretær i Utenriksdepartementet (H). Foto: Terje Pedersen / NTB

Audun Halvorsen Statssekretær i Utenriksdepartementet (H)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Thor Olav Iversens debattinnlegg i BT 13. mai fremstiller et tendensiøst og fortegnet bilde av både Norges engasjement og politiske og humanitære innsats i Jemen, og av kontrollen med eksport av forsvarsmateriell fra Norge.

Ingen ønsker at forsvarsmateriell eksportert fra Norge skal bli brukt i krigen i Jemen. Det foreligger ikke informasjon om at det har skjedd og påstander om at det kan ha skjedd, er blitt grundig fulgt opp. Iversens påstander om det motsatte er ikke riktige.

Det foreligger ikke informasjon om at norsk forsvarsmateriell er brukt i krigen i Jemen, skriver Audun Halvorsen (H). Foto: Rune Sævig (arkiv)

Les også Innlegget han svarer på: Norsk våpeneksportkontroll held verken vatn eller kuler

I desember 2017 besluttet norske myndigheter likevel å suspendere lisenser for våpen og ammunisjon og å senke listen for å avslå lisenser for annet forsvarsmateriell ytterligere. Bakgrunnen var den uoversiktlige situasjonen knyttet til FAEs deltakelse i den saudiledede koalisjonen. Suspensjonen gjelder fortsatt.

Beslutningen er et uttrykk for en streng «føre var»-linje. Norge har aldri tillatt eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia.

Iversen har rett i én ting: Sivilbefolkningen i Jemen er rammet av verdens største humanitære krise – og en langvarig konflikt med regionale konsekvenser. Situasjonen i Jemen er derfor høyt prioritert for Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd.

Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning på krigen. Norge prioriterer også arbeidet med beskyttelse av sivile, med særlig vekt på barn og kvinner. Norge er opptatt av å sikre at humanitære aktører, inkludert flere norske, har trygg og uhindret tilgang til alle som trenger hjelp.

På FNs giverkonferanse for Jemen 1. mars ga Norge tilsagn om 200 millioner kroner i humanitær bistand til Jemen i år. De siste årene har Jemen mottatt over 200 millioner kroner årlig i støtte. Pengene går til mat, medisiner og livreddende nødhjelp, og til tiltak for å beskytte sivilbefolkningen mot væpnet konflikt og vold. Bidraget kommer i tillegg til det Norge allerede gir i kjernestøtte til FNs nødhjelpsfond (CERF).

Norge øker i år kjernestøtten til Verdens matvareprogram (WFP) til 800 millioner kroner og til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) til 680 millioner kroner. Disse organisasjonene bruker også store ressurser i Jemen.