Snart i flere tiår har politikerne ikke lyttet til meningene og engasjementet rundt Bryggens skjebne.

Hvis ikke Bergen bystyre som øverste organ kan ombestemme seg, hvem kan da? spør bystyrerepresentant Tore Landmark. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Tore Landmark Nestleder, Utvalg for Miljø og Byutvikling (FNB)

Demokrati er nesten som et stempel vi har brukt opp, før brevet en gang er skrevet. Kanskje har vi forskuttert demokrati, kanskje finnes det fortsatt noe ettersmak av det på rådhuset? Har vi som innbyggerne faktisk noe å si i dette såkalte og pågående demokratiet?

Før kommunevalget 2019 har jeg helhjertet stolt på at byens folkevalgte gjør det beste for oss innbyggerne. Nå sitter jeg selv på første rad foran et skuespill av makt, interne avtaler og egoisme.

Bergens folkevalgte har faktisk i en stund nå latt være å gjøre det beste for innbyggere. Snart i flere tiår har politikerne ikke lyttet til meningene og engasjementet rundt Bryggens skjebne.

Tore Landmark (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) er nestleder i utvalg for miljø og byutvikling i bystyret i Bergen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Det varmeste argumentet av en varm potet som går på rundgang hos politikere, er at spørsmålet om bybanetrasé allerede er avgjort, ferdigpakket og sendt.

En rekke initiativ har blitt reist for å igangsette en folkeavstemning om Bybanen over Bryggen tidligere, det meste har blitt avvist og nedstemt. Slik som innbyggerforslaget «Folkeavstemming om Bybanen til Åsane».

«Vedtak kan ikke omgjøres», har jeg fått høre en del. Merkelig, fordi hvis ikke vi som øverste organ kan ombestemme oss, hvem kan da? Jeg vil også ta opp et vedtak fra 2014 som nemlig har blitt omgjort av anti-omgjørere. Jeg sikter til «bil- og banefri Bryggen», som fikk et flertall, som siden har blitt omgjort.

Hva er egentlig poenget med et rullerende valg eller paradigmeskifte, hvis holdninger skal være så rigide? Hva er poenget med debatt og kompromiss, hvis ingen av delene skal bli tatt på alvor?

Engasjementet er åpenbart stort nok, i løpet av de siste 15 årene har det blitt samlet inn flerfoldige tusen av underskrifter for Bryggen. Hvorfor ikke la innbyggerne avgjøre den politiske krangelen en gang for alle?

Byrådstoget dundrer på videre med store krefter som har lyst å holde banen gående i kun en retning, uten å vurdere noe annet. Det er likevel mer enn tydelig nok at bergenserne er opptatt av sin kulturarv, historie, utspringssted og nasjonalskatt.

Hvorfor er det da så vondt i viljen for folkevalgte å tilrettelegge en folkeavstemning? Hvis vi fortsatt skal kunne se hverandre i øyne og si at Bergen er et folkestyre, syns jeg at en folkeavstemning er det minste vi kan gjøre for å inkludere innbyggere i en skjebnesvanger avgjørelse om Bryggens fremtid.

Jeg oppfordrer Bergens folkevalgte til å kle av seg stoltheten, tenke seg om og tilrettelegge for en kollektiv medbestemmelse. Alt annet enn en folkeavstemning om Bybanen over Bryggen, trenger en utenkelig god grunn.

