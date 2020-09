La oss kutte bortforklaringene

Det glapp, og det er vår feil.

Skal vi lære noe av dette, må vi starte med å anerkjenne at å arrangere fadderuker i en pandemi var overoptimistisk, skriver professor Lise Rakner. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Lise Rakner Professor ved Institutt for sammenlignende politikk, UiB

Så er vi her igjen. Hjemmekontor. Undervisning på Zoom. Tomme forelesningssaler, tomme kontor. Og vi har oss selv å takke.

Våren var tung. Men på Universitetet var vi samstemte fra toppledere til forelesere: Vi skulle gjøre høsten så uendelig mye bedre.

Vi hørte på studentene: Dere ville ha fysiske møter, lesesaler, et sted å jobbe fra. I hele vår og sommer jobbet vi med å planlegge så mye fysisk undervisning som mulig, innenfor smittevernreglene.

Vi lagde videoer i sommerferien. Ledelsen fylte på med midler til teknisk utstyr, ekstra personell, ekstra rom. Vi var på lag for å gi studentene i Bergen den best mulige undervisningen i en global pandemisituasjon.

Så glapp det. Og det er vår feil.

La oss kutte ut bortforklaringer. Det handler ikke om studenter som lå oppå hverandre i to uker i Nygårdsparken, mens de holdt enmetersregelen på forelesning.

Det handler ikke om private fester. Det handler ikke om fadderledere som gjorde så godt de kunne. Byens utdanningsinstitusjoner kan ikke fraskrive seg dette ansvaret.

Vi tok et valg om å avholde fadderuke i en global pandemi. Ved å åpne for festing, store sammenkomster og alkoholkonsum, normaliserte vi risikoatferd i en situasjon der covid-19 fremdeles herjer, og en vaksine virker nokså langt unna.

Ved å avholde fadderuker, sa vi at nå er livet tilnærmet normalt. Studentene fulgte opp med å gjøre det de aller fleste mennesker mellom 19 og 25 år gjør – de møttes i store forsamlinger på små hybler med poser fra Vinmonopolet.

Etterpåklokskap er ikke det verste, skriver professor Lise Rakner. Foto: Privat

Hva skulle vi gjort? I etterpåklokskapens krystallklare lys skulle vi sagt:

«I år begynner semesteret 18. august, og det blir ingen fadderuke. I stedet skal vi gjøre alt for at dere skal få så mye fysisk undervisning som mulig. På dette skal vi være best i landet.»

Sånn gikk det ikke. Og nå utøver vi Olympiske øvelser i ansvarsfraskriving og bortforklaringer. Elefanten i rommet – fadderukeinstitusjonen – behandler vi som et av skjelettene i taket på Bergen Museum.

Vi beskylder de som kritiserer oss, for å angripe enkeltpersoner og grupper.

Nå må vi være ærlige. Etterpåklokskap er kanskje ikke en heltemodig øvelse. Men det er bedre enn bortforklaringer.

Hvis vi skal lære noe av dette, må vi starte med å anerkjenne at avgjørelsen om å arrangere fadderuker i en global pandemi var overoptimistisk.

Til studentene mine kan jeg bare si: Beklager at dette glapp. Vi hadde virkelig fantastisk gode planer. Og vi kan bare bli bedre dersom vi lærer av feilene våre.