Jeg bor i en stat som forteller meg at mitt liv betyr noe. Slik er det ikke overalt.

Jeg våknet en natt til tirsdag og følte meg elendig. Spydde, svimlet og hadde frostbyger av en annen verden. Ble hentet av ambulanse og lagt på isolat. Jeg følte meg veldig sårbar og hjelpeløs, og var redd for hva dette var for noe, jeg er jo aldri syk? Jeg må innrømme at det kom noen katastrofetanker seilende («tenk om det er noe alvorlig?»). Men bak det hele lå det en usigelig takknemlighet for at jeg bor i dette landet.

Det gikk under en halvtime før ambulansen kom. Jeg ble tatt på alvor absolutt hele tiden. Dyktige folk som stilte masse spørsmål, behandlet meg med vennlighet og gjorde sitt beste for at jeg skulle få rett diagnose og bli bedre. Fikk antibiotika for infeksjon og kvalmestillende for at jeg skulle slippe å kaste opp. Fikk et medfølende «åh» da jeg ynket meg under prøvetaking. Ble hele tiden møtt med respekt.

Jeg bor i en stat som gjennom å muliggjøre alle disse handlingene, forteller meg at mitt liv betyr noe. Mitt velvære er viktig. Min lidelse blir tatt på alvor. At menneskene rundt meg gjør det de kan for at jeg skal ha det bra. At jeg er verdifull. Uansett hvem jeg er. Bare fordi jeg er menneske.

Slik er det ikke overalt.

Det var ikke perfekt. Mennesker gjør feil. Som hun som forvandlet meg til nålepute da hun skulle ta blodprøve. Men det var den fjerde blodprøven på under et døgn. For nok en gang å sjekke at det gikk den veien det helst skulle. Denne gode intensjonen la seg som et varmende teppe og gjorde det lettere å puste meg gjennom nok et stikk og si henne noen oppmundrende ord.

For jeg vet at jeg tilhører en liten elite i verden som får slik behandling. Jeg kunne ikke fri meg fra tanken på hvordan det kunne vært hvis jeg hadde bodd i et fattig land og blitt syk slik som dette. Jeg ble fylt av takknemlighet for at jeg har det så godt. Og fylt med medfølelse for alle dem som ikke har det.

Det gikk veien. Jeg slapp ut fra isolat i dag og fikk komme hjem. Igjen sitter jeg med en følelse av å bli sett og behandlet med verdighet. De gode intensjonene til arbeiderne nede på legevakten varmer fortsatt.

Det kostet meg ikke en krone, unntatt for medisinene.

Akkurat i dag vet jeg nøyaktig hvor heldig jeg er.