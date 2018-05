Frp skulle fjerne avgifter, ikke innføre dem.

Fire år etter arveavgiften ble fjernet, ønsker regjeringen å innføre en ny skatt på død. Dette er et gebyr som gjør at de pårørende må betale for å få mulighet til å disponere dødsboet.

For oss i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er retten til å bestemme over sin private eiendom ukrenkelig. Dette innebærer også retten til å bestemme hvem som skal arve eiendelene.

Det at en skal betale en egen avgift til staten for å få tilgang til dødsboet blir rett og slett for dumt, og noe vi burde ha lagt fra oss i 2013.

Da FrP kom i regjering i 2013 var noe av det første som ble fjernet den mye omtalte «dødsskatten», også kalt arveavgiften. For det skal være gratis å dø i Norge.

Dessverre ser det ut til at en slik avgift igjen skal gjøre comeback. Gebyrforslaget er betraktelig lavere enn hva arveavgiften var, men det gjør ikke forslaget noe bedre av den grunn.

Skatter og avgifter har som regel to funksjoner: Enten skal de endre atferd, eller så skal de dra inn penger til statskassen. Dessverre er det å dø en atferd vi ikke kan endre.

Avgifter slår veldig ofte feil ut. Det er usosialt og rammer særlig de med dårlig råd. Skal vi virkelig gi familier som har mistet en av sine kjære enda en tilleggsbelastning? Dette er en type atferd jeg ville forventet fra venstresiden, men ikke fra dagens regjeringspartier.

Det er like unaturlig å ha skatt på død som det er å avgiftsbelegge fødsler. Begge er naturlig hendelser, og ikke til å unngå. Jeg mener en ny skatt på død ikke bare er usosial og ufølsom overfor pårørende, men også uakseptabelt og unaturlig. Derfor bør vi være imot enhver form for avgiftsøkning- og innføring, også innføringen av en ny arveavgift.

Staten skal ikke ha et sugerør i graven din.