Vi trenger et forbud mot tigging

DEBATT: Tiggerne må komme seg ut i yrkeslivet.

NULL OG NIKS: Innsenderen vil ha slutt på tiggingen og vil ikke gi dem fem flate øre. Foto: Sean Meling Murray (arkiv)

Arild Helle Laksevåg

Publisert: Publisert 1. mars 2019 09:00







BT skriver i lederen sin 26. februar at tigging skal kunne fortsette som før. I mine øyne er BT i utakt med folkemeningen. Heldigvis er det ikke journalistene som styrer denne byen, selv om de prøver så godt de kan.

Jeg går gjennom Bergen sentrum nesten hver eneste dag. Det virker som byen vrimler av tiggere og at det blir flere og flere av dem. Når jeg går ut fra Klostergarasjen, er det første jeg treffer på en tigger. Og slik bare fortsetter det nær sagt på hvert eneste gatehjørne i hele byen.

Politiet har ved flere anledninger dokumentert en klar sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet. Derfor bør politikerne snarest vedta et forbud mot tigging. De må heller jobbe for at tiggerne skal komme seg ut i yrkeslivet.

Sett tiggerne til konkrete samfunnsnyttige arbeidsoppgaver, alt etter den enkeltes kompetanse, og gi dem lønn. Alle kan for eksempel rydde i gatene eller hjelpe til i parker.

Mitt lille bidrag i denne prosessen er å ikke gi noen av tiggerne fem flate øre, for det er ikke slik vi får dem ut av fattigdom.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!