Vi har ingen barn å miste

DEBATT: Det er farlig og usolidarisk å ikke vaksinere barn.

UAKSEPTABELT: Vi kan vi faktisk ikke akseptere at foreldre i velutviklede samfunn på grunn av ikke-dokumenterte antakelser velger bort vaksiner for barna sine, sier Roger Valhammer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Roger Valhammer Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Publisert: Publisert 6. februar 2019 06:00

Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019, slår Verdens helseorganisasjon fast. Motstand mot livreddende vaksiner listes altså opp som en utfordring på linje med en global influensapandemi og klimakrisen. Det er enormt skremmende. Samtidig er meslinger på fremmarsj i verden og i Europa. En sykdom som for få år siden nærmest var å betrakte som utryddet på vårt kontinent.

Hvert år forhindrer vaksiner mellom to og tre millioner dødsfall. Likevel dør barn verden over fordi de ikke har fått vaksiner mot sykdommer vi ikke lenger bekymrer oss for i Norge. Noen fordi de ikke har tilgang på vaksiner, andre fordi foreldrene har en overbevisning om at vaksiner ikke er nødvendig. Jeg har stor respekt for at foreldre skal ta valg for sine barn, men når valgene kan skade barna deres, må vi som fellesskap si ifra.

Alle barn i verden skal være beskyttet av FNs barnekonvensjon, som slår fast at alle barn har rett til å leve og utvikle seg. Da kan vi faktisk ikke akseptere at foreldre i velutviklede samfunn på grunn av ikke-dokumenterte antakelser velger bort vaksiner for barna sine. De risikerer ikke bare at egne barn opplever alvorlig sykdom, eller i verste fall død, de risikerer også andre barn sin helse. Helsemyndighetene opererer med noe som kalles flokkimmunitet når de vurderer vaksinasjonsgrad. For meslinger bør for eksempel 95 prosent av befolkningen være vaksinert med to doser, for å hindre at meslingvirus sprer seg.

Utfordringen med dem som hevder at det går fint at ikke deres eget barn vaksineres, er at de glemmer den lille prosentandelen som ikke kan få vaksiner. De barna som på grunn av alvorlig sykdom faktisk ikke tåler å bli vaksinert. De som ikke har noe valg. Det er farlig og usolidarisk å ikke vaksinere barn som kan vaksineres.

Som byråd for barnehage, skole og idrett er jeg opptatt av at barnehagene og skolene våre skal være trygge steder å være. Derfor er jeg opptatt av at flest mulig barn får vaksiner. Jeg håper foreldre i byen vår tar Verdens helseorganisasjon varsku på alvor. Vaksiner redder liv. Og vi har ingen barn å miste.

