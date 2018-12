DEBATT: Servicen på restauranter i Bergen blir dårligere når menyen er på engelsk og kelnerne ikke behersker norsk.

Å gå ut og spise på restaurant i Bergen innebærer en viss engelskkunnskap hos deg og meg som gjest. Det er mer vanlig å møte på engelsktalende kelnere enn norske. Til og med menyer er på engelsk. Da er det ikke greit å ikke å ha en viss skolering i engelskkunnskaper.

De fleste har engelsk fra tidligere skolegang, men mange har liten trening i engelsk til daglig. Det kan derfor by på utfordringer å tolke menyer på engelsk og engelsktalende kelnere. Hva med eldre som ikke har hatt engelsk på skolen? Må de ha med seg en person som kan engelsk for å gå ut og spise og kose seg på restaurant?

Hensikten med å gå ut og spise med familie eller venner, er å kose seg. Men om minst en av oss ikke behersker engelsk, kan det blir både krevende og utfordrende å stotre frem noen engelske gloser eller mime frem hva en mener. I verste fall kan det ende med bestilling av feil mat og drikke, noe som selvsagt setter en demper på hyggen.

Med fravær av meny på norsk og kelnere som ikke behersker norsk, vil jeg hevde at servicen på restauranter i Bergen blir dårligere. Det gjelder selvsagt ikke bare i Bergen, men flere steder i landet. På andre områder krever vi at produkter skal være på et forståelig språk.

«I’ll do my very best», sier hovmesteren vi alle har kjær i «Same Procedure As Every Year» på tv lille juleaften, eller «Grevinnen og hovmesteren», som det heter på norsk. Burde ikke restaurantbransjen også gjøre sitt beste for at menyen er på norsk, og at vi kan kommunisere med kelneren?