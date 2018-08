At det gikk bra med oss i fosterhjem, trenger ikke å undergrave at andre har hatt det vanskelig.

Kjære deg, tøffe tenåring som fredag 3. august hadde et innlegg i BT der du oppfordret til at ingen skal synes synd i deg som fosterbarn. Som oppfordret til at det også skal være rom for de gode barnevernhistoriene.

Jeg kjente meg så godt igjen i dine ord, 25 år etter jeg selv var tenåring. 32 år etter at jeg selv kom i fosterhjem.

Jeg kjente også umiddelbart at jeg ville si unnskyld til deg. Unnskyld for at du, som akkurat har gått over fra å være barn til å bli ungdom, skal ta dette ansvaret og oppfordre til at det ikke er noe «stakkars deg» med oss.

At du, og ikke jeg som var ungdom i nittenhundreogblomkål, er tøff nok til å si det du sier. Vår glede og takknemlighet for at vi har det bra i våre relasjoner i dag, trenger ikke undergrave at det er andre som ikke kjenner det samme som oss.

Takk for at du er tøff nok til å vifte med vinnerloddet ditt. Det gjør at jeg vil vise mitt sammen med deg. Kanskje det kan være med på å gi håp? Minske frykten og redsel for andre i dysfunksjonelle familier som står på trappen til et nytt kapittel i livet sitt.

Til dere vil jeg si: Det går bra. Du kommer til å få det fint. Om mange, mange år vil barna dine ha ekstra tanter, onkler, fettere, kusiner og et par med besteforeldre som vil elske dem som om de hadde hatt samme DNA.

Jeg kan ikke love deg, kjære tenåring, at du vil stå uten ekstra spørsmål og utfordringer på din vei. Men jeg er sikker på at du med din positive og åpne innstilling vil mestre det med glans, og være til hjelp for andre.

Jeg heier på deg!