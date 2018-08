Istedenfor å kjøpe utstyr til gymtimene på skolen eller til fritidsaktiviteter, kan man heller låne utstyret på utstyrsbiblioteket.

Idrett og andre sosiale aktiviteter er viktige tiltak for at barn og ungdommer skal dyrke sine interesser og stifte vennskap. I 2016 kartla SSB at det var over 100.000 barn som lever i fattigdom, i Bergen gjelder det 5000 barn. Mange får derfor ikke delta i aktiviteter fordi utstyret de trenger er for dyrt.

Dette er uakseptabelt.

Vi mener at Norge bør få utstyrsbibliotek i alle kommunene i landet. Her kan barn og ungdommer låne instrumenter og utstyr til ski, fotball, håndball og annet helt gratis frem til de er 20 år gamle. Det vil bidra til at flere får muligheten til å delta på lik linje med andre barn.

Denne ordningen vil ikke bare være viktig for dem som har minst i Norge, men også generelt. Istedenfor å kjøpe utstyr til gymtimene på skolen eller til fritidsaktiviteter, kan man heller låne utstyret på utstyrsbiblioteket.

Et slikt tiltak er også bra for miljøet, da gjenbruk er mer klimavennlig enn å kjøpe nytt.