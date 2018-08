Regjeringen har dessverre ikke forstått hva unge arbeidstakere trenger.

En moderne arbeidsmiljølov må stadig endres for å holde tritt med samfunnsutviklingen. Tidligere i år ville Høyre endre loven for å få flere midlertidige stillinger i bemanningsbyråer.

Stortingsflertallet satte foten ned og styrket heller retten til faste og hele stillinger.

Carl Christian Grue Solberg fra Høyre later i BT 30. juli til å tro at Arbeiderpartiet ikke vil ha endringer i arbeidsmiljøloven. Sannheten er heldigvis stikk motsatt – vi bidrar stadig til at loven endres og forbedres.

Langt fra alle endringer betyr fornying eller forbedring. Det er verken nytt eller bedre at folk ikke får en fast jobb å gå til. Mens Arbeiderpartiet vil ha en opprydningsaksjon i arbeidslivet, vil Høyre ha midlertidige stillinger i bemanningsbyråer.

I motsetning til Høyre tror vi småbarnsforeldre ønsker fast jobb og stabil inntekt for å forsørge familien sin.

Etter at Høyre og Frp åpnet for midlertidige stillinger på generelt grunnlag, er det ikke blitt skapt flere jobber, slik regjeringen lovte, men flere midlertidige jobber. Det er flere som opplever utrygghet, flere som ikke vet om de har noen jobb å gå til når kontrakten deres går ut. Flere som ikke får boliglån, som ikke vet hva morgendagen bringer. Slik skal vi ikke ha det i norsk arbeidsliv.

Mens Høyre jubler over at flere velger yrkesfag, er de mindre klar på hva som skal vente på ungdommene våre når de har gått to år på skole. Får jeg læreplass? Fast jobb? Eller blir jeg ansatt på en såkalt nulltimerskontrakt – arbeidskontrakter uten en stillingsprosent og uten et minimum med antall timer du vet du skal jobbe?

Norsk ungdom har forstått hva Norge trenger, men regjeringen har dessverre ikke forstått hva unge arbeidstakere trenger. Dersom vi skal gjøre det mer attraktivt å bli fagarbeider, enten det er innen helse- eller byggfag, må vi tilby noe mer enn Høyres midlertidige alternativ.

Høyre påstår til det kjedsommelige at arbeidslivet trenger mer fleksibilitet. Det gode samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter er en av årsakene til at Norge kan konkurrere internasjonalt på kvalitet, til tross for at vi aldri kan være billigst. Fleksibiliteten som ligger i gode avtaler tilpasset hver enkelt arbeidsplass og tillit mellom arbeidstakere og ledelse, er noe vi må ta vare på.

I Bergen kommune skal faste og hele stillinger være hovedregelen. Stoppeklokken har forsvunnet fra hjemmetjenestene, og ansatte i eldreomsorgen skal ikke måtte oppleve dårlige pensjonsvilkår fordi Høyre foretrekker profitt for private selskaper.

Den største trusselen mot et trygt arbeidsliv er Høyres gammeldagse politikk – lokalt og nasjonalt.