Om en ny elev kommer i klassen din, så sett deg i dennes situasjon.

De siste dagene av sommerferien er det mange spente barn og ungdommer som skal begynne på skolen igjen, og noen gruer seg.

Mange har sitt aller første møte med skolehverdagen etter mange år i den trygge barnehagen. Jo da, de har vært på besøk på skolen før sommerferien, men noen var kanskje syke den dagen. Andre har kanskje flyttet i sommer og begynner på en helt annen skole hvor de ikke kjenner noen.

Noen har sitt første møte med ungdomsskole, videregående skole eller høyere utdanning.

Uansett hva du begynner på, vil jeg komme med en liten bønn til alle skolebarn, også til dere unge voksne som går på universitetet.

Ser du noen som går alene fordi de er sjenerte eller synes det er vanskelig på ny skole, eller om du ser noen som holdes utenfor fordi de ikke har de rette og kule klærne som de andre - kanskje de til og med har en spesiell stil og sminke som skiller seg ut fra mengden - så vær så snill å ta iniativ og møt personen med et lite «Hei» og et smil.

Ikke døm folk før du kjenner dem. Du vet ikke hvordan denne personen har det inni seg, utenfor skolen eller hjemme.

Din godhet kan gjøre en stor forskjell for denne personens skolehverdag. Om det er en ny elev som kommer inn i en godt innarbeidet klasse, så sett deg i denne personens situasjon, hvordan ville du følt deg som helt ny?

Så med dette i tankene så behandler du denne personen som du selv ønsker å bli behandlet. Om alle gjør det, så vil alle få en mye bedre skoledag, både nye og gamle elever.

Og dersom du ser noen som er ekle mot en eller flere, som ler av dem eller mobber, så grip inn! Si ifra at det ikke er greit, vær en venn for den som har det tøft, eller si ifra til en voksen. Dersom du ikke griper inn og velger å overse, så er du faktisk like ille som dem som mobber.