Krf bør halda seg til den opphavlege versjonen og velja den smale vegen.

For eit par tiår sidan fekk enkelte Krf-leiarar ein flau smak i munnen ved å kalla partiet sitt borgarleg. Då meinte dei at det smakte betre med ikkje-sosialistisk. Kva seier dei kristne frå urkyrkja til det? Det var jo dei som fann opp sosialismen.

Sylvi Listhaug har sagt at Den norske kyrkja er gjennomsyra av sosialisme. Gjev det var så vel, ville dei første kristne ha sagt.

I urkyrkja hadde dei eit minne om det sterke kravet til solidaritet som ein grunnide i kristendommen. Historikarar fremhev korleis dei kristne fekk stor oppslutning på 100-talet: Dei hjalp sjuke under pesten som herja landa kring Middelhavet. Det var ikkje svovelpreiker eller maktbruk, men solidaritetshandlingar som gav vekst.

I Hordaland Krf er det enkelte som kallar seg kristenkapitalistar, fleire som kallar seg borgarlege og somme som nøyer seg med ikkje-sosialistar. Dei første kristne må få frysningar i grava. Har ikkje desse hordalendingane lese om Mammon? Mange her vil ha samarbeid med Frp. No viser det seg at enkelte med tillitsverv går over til Høgre fordi leiinga sentralt ikkje vil bryta lovnaden sin til veljarane.

Når mange i Krf no vil velja side og definera partiet som borgarleg, gir dei inntrykk av at kristendommen er ein religion for dei rike og mektige, at rikdom og makt er beviset på det gode kristenlivet. Den klassiske karakteristikken av kristenkapitalistane sin bodskap kom til uttrykk i USA for snart hundre år sidan: «Work and pray, live on hey, you will get pie in the sky when you die.»

Amerikanske avlatsforamlingar som trur på pengemakta og den flate jorda skapt på seks dagar for 6000 år sidan, har begynt å få fotfeste på Vestlandet.

Krf bør halda seg til den opphavlege versjonen og velja den smale vegen.