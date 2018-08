Det er ikke rart at Bergen Kino ikke selger billetter.

Bergen Kino selger færre billetter, kan vi lese i BT 31. juli. Vel, Bergen kino har mistet meg som kunde.

Tidligere fikk jeg 50 prosent honnørrabatt på billetten, men nå er det bare 40 kroner i rabatt. Da er det ikke lenger verdt turen. Med bompenger, parkering og bensin blir det for dyrt å reise til byen for oss som bor i distriktene. Tilbudene i nærmiljøet vokser i takt med at kostnadene med å reise ut av kommunen øker. Buss i denne sammenheng er helt uinteressant, da det går altfor mye tid.

Bergen priser seg ut av markedet, og lukker seg inne bak en betalingsmur. De oppfordrer alle som bor utenfor til å holde seg borte med sin skatte- og avgiftspolitikk. Etter at Sotra fikk egen kino, blir det totalt sett billigere å se film her. Da kan en like godt bruke de tilbudene en har i distriktene.