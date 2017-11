Om ikke deres akutte behov for lokaler oppfylles snarest, vil de måtte forlate Bergen for å finne en tryggere havn et annet sted.

Carte Blanche og Bergen Internasjonale Teater (BIT Teatergarasjen) er basert i Bergen, men har regionalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.

De er imidlertid begge i prekær husnød. BIT Teatergarasjen har vært husløs og ført en i lengden uforsvarlig og uholdbar nomadetilværelse siden 2008. Carte Blanche har fått varsel fra huseier om at leieavtalen i Studio Bergen nærmer seg opphør.

De to institusjonene representerer det ypperste på sitt felt innen samtidskunsten. De fremstår som kulturelle fyrtårn for både kulturbyen Bergen, kulturfylket Hordaland og for Norge.

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Det er et turnékompani og 2/3 av forestillingene vises på turné i Norge og i utlandet.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

BIT Teatergarasjen er landets internasjonalt mest anerkjente arena for scenekunst, og samarbeider med scenekunstnere, kompanier og institusjoner i en rekke land.

Om ikke deres akutte behov for lokaler oppfylles snarest, vil de to kulturelle flaggskipene måtte forlate Bergen og Hordaland for å finne en tryggere havn et annet sted i Norge. Å la dette skje vil være intet mindre enn en kulturpolitisk fallitterklæring fra de ansvarlige myndigheter.

Men nå foreligger det et prosjekt med sikte på å gjøre det nedlagte Sentralbadet om til et scenekunsthus som vil kunne dekke de arealmessige og kunstneriske behovene til Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Prosjektet er et resultat av et tett og fruktbart samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og de to institusjonene. Søknaden om statlig støtte til et tidligere prosjekt fikk avslag i 2016.

Til gjengjeld har Stortinget nå vedtatt en avsetning på ti millioner kroner til ferdigstilling av et forprosjekt i 2017. Kulturdepartementet har, med fullmakt fra Stortinget, videre gitt tilsagn om inntil en tredjedel av kostnadene for nytt scenekunsthus begrenset til 220 millioner kroner. Det betyr et samlet statlig tilskudd på 230 millioner kroner. Det nye prosjektet vil oppfylle institusjonenes behov.

Den nasjonale tilskuddsordningen forutsetter imidlertid at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune bidrar med hver sin tredjedel av totalutgiftene. Faller en av de fra, trekker staten seg, og hele prosjektet raser sammen som et sandslott.

Tor Høvik

Bergen kommune har satt av midler i budsjett og økonomiplan. I det fremlagte budsjettforslaget fra fylkesrådmannen er det imidlertid ikke satt av en eneste krone. Det er oppsiktsvekkende.

Både i lys av den enorme kulturpolitiske betydningen saken har og det engasjementet fylkeskommunen hittil har vist, fremstår fylkeskommunens budsjettforslag som et svik mot Carte Blanche og BIT.

For øvrig burde en fylkeskommune som bruker så mange millioner på samferdsel og skole, og som ønsker å bli ansett som kanskje landets fremste kulturfylke, også kunne finne rom for denne nødvendige kultursatsingen. Ulike finansieringsformer kan diskuteres, men fylkeskommunen må i det minste i sitt budsjett forplikte seg til å være med.

Fylkestinget har det siste ordet. Vi fylkespolitikere må nå kjenne vår besøkelsestid og vårt kulturpolitiske ansvar.