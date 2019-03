Prisen for vindkraft er for høy

DEBATT: Naturen er helt gratis å ødelegge, det er derfor vindkraft på land blir så billig.

HELDIGE: Vi har følt oss heldige som har naturen så nært. Nå forsvinner kanskje dette området som vi er så glade i. Det er uvirkelig, skriver innsender. Foto: Privat

Anita Haukås Oppedal Vern om Norhordlandsfjella (VON)

Ordføreren i Modalen, Tom Kristian Thorsen, synes det er spennende vindkraftplaner som presenteres for kommunen. Det planlagte anlegget kan bringe klingende mynt i kommunekassen og leieinntekter til grunneiere.

Det er forlokkende. Modalen kommune har en lang historie med kraftutbygging, og jeg har inntrykk av at kommunen har hatt bedre kår enn mange andre, mye takket være vannkraften. Nå kan de kanskje tjene enda mer?

Men disse utbyggingene har også har sin pris. De legger beslag på areal og natur, forstyrrer dyreliv, påvirker elver, vann og myrer. Vindturbinene støyer og blinker og kaster fra seg isklumper om vinteren. Vannkraftutbyggingen var ikke uproblematisk. Den vindkraftutbyggingen som nå planlegges er i en helt annen klasse.

Stølsheimen skal få Europas største vindkraftanlegg på toppen av et fjellområde. Milevis av veier i alle retninger, sprenging av fjell, veiskjæringer, utplanering av oppstillingsplasser for hundrevis av turbiner. Dette må vi tåle, sies det. Klimaproblemene krever det. Men det finnes faktisk alternativer.

Oppgradering av vannkraftverk, satsing på solstrøm og ikke minst havvind er eksempler. Flytende havvind blir avskrevet som for dyrt, men Equinor antyder at innen fem år kan flytende havvind være konkurransedyktig. Det er ikke fryktelig lenge til.

Ingen regner på verdien av naturen vår. Den er helt gratis å ødelegge, det er derfor vindkraft på land blir så billig. Jeg synes derimot at prisen er altfor høy.

Jeg er fast gjest i Modalen kommune. Hver høst går jeg og mannen min på rypejakt langs Stølsvatnet. De siste årene har sønnen vår på 13 år har vært med. Det er en sterk naturopplevelse. Vi går bare litt bort fra veien, så er vi midt i naturen, med sildrende bekker og buldrende elver. Med ryper som kakler og ørn som svever høyt over oss. Er vi heldige, kommer en hare sprettende, eller en orrfugl braser ut av buskaset langs stien ved Stølsvatnet. Hjorten brøler i liene i skumringen. Og vi brøler tilbake.

Vi har også brukt Stølsheimen og Bergen Turlag sitt hyttenett. Vi har følt oss heldige som har dette så nært. Nå forsvinner kanskje dette området som vi er så glade i. Det er uvirkelig. Jeg kjenner på stor sorg. Naturen og tilgjengeligheten til den er en del av meg, en del av min identitet.

Naturen er noe av det jeg setter aller mest pris på ved å bo i Norge. Folk flytter til Norge på grunn av det vakre og frie landskapet vårt. De reiser på ferie her, selv om det er et av verdens dyreste land. Vi kan takke naturen vår for det. Jeg er lei meg for at de som kommer etter oss kanskje ikke får oppleve dette. Barna og barnebarna våre. Hva etterlater vi til dem?

Det er ikke bare Modalen kommune som vil bli påvirket av en eventuell vindkraftutbygging. Store områder planlegges utbygd fra sør til nord, på fjell og langs kyst. NVE legger frem sitt forslag til Nasjonal Ramme for Vindkraft 1. april. Når den er på plass, vil presset på de aktuelle områdene bli enda større.

Vindkraftselskapene har allerede skaffet seg stor egenkapital, takket være salg av anlegg, hovedsakelig til utenlandske investorer. De har lenge vært ute i markedet, presentert sine prosjekter for kommuner, grunneiere og investorer. De har full rett til det. Men de har gått frem på en lite tillitvekkende måte. De sier de ønsker åpenhet, samarbeid og støtte i lokalbefolkningen. Hvorfor signerer de da millionkontrakter med grunneiere lenge før søknad om konsesjon er på plass?

Slik oppførsel skaper ikke tillit. Det skaper splid mellom innbyggere. Noen opplever at de kan tape betydelige beløp dersom byggingen blir stoppet, andre taper trivsel og glede i sitt nærmiljø dersom det bygges. Disse konfliktene forsterkes av måten vindkraftselskapene går frem på.

Det er kritikkverdig, og jeg ber ordføreren om å ta særskilt hensyn til dette. Lytt til dine innbyggere. Lytt til alle som blir berørt.

