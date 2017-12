Det er faktisk ikke MDGs jobb å finne ut av hele det grønne skiftet alene.

På et møte i regi av Studentersamfunnet for en tid tilbake, i debatt med Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, sa jeg at vi ganske snart må begynne å leve av noe annet enn olje og gass. Både med hensyn til økonomi og klima. Da ble jeg utfordret av en tilhører på spørsmålet «men dere i MDG må jo svare på hva vi skal leve av!».

Jeg reagerte på premisset og det tror jeg sentrale grønne politikere i valgkampen også skulle gjort. Dette er tydelig når partiets egen evalueringsrapport peker på at en av årsakene til at ikke flere stemte på oss var fraværet av en tydeligere plan for arbeidsplasser etter oljen.

Privat

For det er faktisk ikke MDGs jobb å finne ut av hele det grønne skiftet alene. Det er et helt håpløst premiss å legge til grunn at noe alle strengt tatt er enig i skal svares på av et parti med en enmannsgruppe på Stortinget, en del ferske folkevalgte og en relativt oppegående gjeng som pjatter litt i diverse fora.

Statsminister Erna Solberg, fra næringspartiet Høyre, har selv sagt at klimaendringene er vår tids største utfordring. Men hvorfor er da pressen og de politiske motstandere så servile? Hvorfor godtas det at en så alvorlig oppgave overlates til de man ellers stempler som en gjeng uorganiserte kvasi-hippier?

Skal vi gi vårt bidrag til å løse klimaproblemene, omstille norsk næringsliv og sikre fremtidige skatteinntekter, og derfor velferdsstaten, så må vi ta sakskomplekset seriøst. Embetsverket bør brukes til finne løsninger, ikke unnskylde at fjordene fylles med avfall. Ministre bør bruke tenke ut smarte løsninger, ikke krangle med byrådet i Oslo om parkeringsplasser. Sammen kan vi bidra til å løse klima- og miljøutfordringene. Da må andre enn MDG gjøres ansvarlig for det grønne skiftet.