Gutane må få kortare veg til helsesøster. Altfor ofte held dei problema sine for seg sjølve.

For gutar er det ofte ein høg terskel å be om hjelp. I eit samfunn der maskulinitet og det å vere tøff og sterk vert sett på som idealet, er frykta for å verte rekna som svak verre enn å banke på helsesystera si dør og be om hjelp. Tøffe gutar græt ikkje, eller?

I eventyret om fyrstikkjenta står ei lita jente med fyrstikkøskja si og ser inn gjennom vindauga på alle som feirar jul saman med sine kjære. No til dags har vindauga frå eventyret vorte til sosiale medium. Frå sofaen heime i si eiga stove kan ein sjå Snapchat-videoar frå festane ein ikkje vart invitert til. For ein som har falle utanfor venegjengen, kan dette forsterke kjensla av einsemd. Einsemda kan for nokon kjennast like brutal ut som kulda var for jenta med fyrstikkøskja.

I aldersgruppa 15–24 år tek rundt 40 unge gutar sjølvmord kvart år. Dette er dobbelt så mange som jenter. Nærare 11 prosent av gutane på vidaregåande skule har psykiske helseproblem, ifølgje Ungdata-rapporten. Dette må samfunnet ta på alvor.

Det finst nok ikkje eit menneske som går gjennom livet utan å oppleve nedturar. Medan jenter er flinkare til å snakke om sine problem, så held gutane dette meir skjult. Det kan vere fleire grunnar til det. Det er ofte lettare for jenter å banke på døra til helsesystera enn for gutar.

Jenter er også flinkare til å snakke med familie og veninner om sine problem. Vegen til hjelp og støtte er kortare for jentene, særleg fordi dei vert kjend med helsesyster gjennom samtalar om prevensjon.

Høgre har løyvd over 1 milliard til skulehelsetenesta og helsestasjonane. I tillegg er det ein kraftig auke i tal årsverk. Vidare skal livsmestring inn som eit tverrfagleg tema i skulen. Dette skal vi halde fram med. Men det må også andre tiltak på bana. Det skal vere lett for gutar å få hjelp med sine problem.

Når vi no skal lage det beste programmet for nye Vestland, er unge gutar si psykiske helse noko vi tek på største alvor.

Det er positivt at tittelen til helsesøster no vert endra til «helsesjukepleiar». Dette er eit steg i riktig retning. Men ei tittelendring vil nok ikkje løyse heile problemet, dessverre. Eit tiltak vi i Vestland Høgre vurderer, er å innføre minst éin obligatorisk time for alle vidaregåande elevar kvart einaste skuleår hjå helsesjukepleiar. På denne måten opnar ein døra til helsesjukepleiaren sitt kontor, også for gutar.

I tillegg må ein sørgje for at fleire menn vert rekruttert inn i oppvekst- og omsorgsyrka. Det finst fleire studiar frå barnehagesektoren som viser at born si meistringsevne vert styrkja av å ha mannlege tilsette. For gutar er det ofte viktig å ha ein kompis å snakke med når ein har det tøft. Dette viser kor viktig det er å få fleire mannlege helsesjukepleiarar inn i den vidaregåande skulen.

Gutar si psykiske helse er noko samfunnet må ta på ramme alvor. Terskelen for å få hjelp må verte monaleg lågare, usunne ideal må viskast vekk, og det må erkjennast éin gong for alle: tøffe gutar græt.