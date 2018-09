Dette er en påminnelse om å pakke kofferten med det viktigste i norsk økonomi: et likestilt arbeidsliv.

Bergen har i tiår eksportert fisk og pop til Japan med stor suksess. I Tokyo nytes laks og Razika, Pogo Pops og Sondre Lerche med den største selvfølgelighet. Norske produsenter sender hvert år tonnevis med laks til Japan. De kan også være med å løse den største utfordringen landet står overfor: mangel på likestilling.

Japan er et land med suksess på mange områder. Landet som har bygget seg opp igjen flere ganger etter krig og bombing har skapt vekst, fremtidstro og et marked som skriker etter arbeidskraft. Japan har laveste arbeidsløshet målt i noe industriland. Med en aldrende befolkning og synkende folketall står de ovenfor en av sine største utfordringer etter oppbyggingen: Fremtiden er avhengig av at flere drar lasset.

Japans fremtid hviler på kvinneskuldre. World Economic Forums likestillingsrapport plasserer landet på 111. plass av 144 land målt på likestilling. Felles for halvparten av Japans kvinner er at de ikke er i arbeid. Det står ikke på dem. Arbeidslivet er organisert etter at det er menn uten ansvar hjemme som egentlig hører til der, mens kvinnene kan være der i deler av livet når de ikke tar vare på egne barn eller egne eller sine ektefellers foreldre. Den negative befolkningsveksten kan være en indikator på at flere kvinner må velge mellom familie og jobb.

Statsminister Shinzo Abe tar problematikken på alvor. Som en del av regjeringens økonomiske vekststrategi har barnehagebyggingen skutt fart, og de har gitt utenlandske hushjelper arbeidstillatelse. Men er det riktig eller nok medisin?

«Abenomics» har som mål å øke kvinnelig yrkesdeltakelse og å få opp fødselstallene. Det kan bli vanskelig å få til samtidig. For et land som Japan er ingenting umulig, men man må kanskje begynne i en litt annen ende. Kommunikasjonen fra regjeringens side er at kvinner trengs i arbeidslivet av økonomiske årsaker. Det er sant, men det er ikke sikkert det er så motiverende for den enkelte. Skal en tåle å stå i et arbeidsmarked som ikke ønsker deg velkommen og bryte kulturelle forventninger om å yte omsorg, fordi regjeringen trenger penger?

Likestilling er en verdi i seg selv og må løftes som det. Frihet og mulighet til deltakelse for hver enkelt kvinne er noe som må være et rettighetsmål, ikke utelukkende et økonomisk mål. Likestilling er riktignok god markedsøkonomi, mens det er først og fremst rettferdighet.

Når arbeidsmarkedet trenger kvinner, må det ønske dem velkommen. Det handler ikke bare om arbeidstid, men om å ansette kvinner i de stillingene og med den lønnen de er kvalifisert til, med en trygghet om å kunne komme tilbake etter å ha fått barn.

Det er her laksen kommer inn i bildet. I forrige uke var jeg i Japan med utenriks- og forsvarskomiteen og så blant annet hvilket eventyrlig samarbeid norsk og japansk næringsliv har. Når bergensk næringsliv besøker Japan, har de ikke bare med seg laks i kofferten. De har med seg årelang erfaring om verdien av likestilling, ikke bare økonomisk. Å servere dem i møte med japanske kolleger vil mette lengre enn sashimi på en litt for lang arbeidsdag.

