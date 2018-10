Omgitt av stadig flere bompengestasjoner vet jeg, akkurat som sauen, hvor det er lurt og ikke lurt å holde seg.

Nå skjønner jeg hvordan sauene har det med en NoFence-sender rundt halsen. Omgitt av stadig flere bompengestasjoner vet jeg, akkurat som sauen, hvor det er lurt og ikke lurt å holde seg.

I snart 50 år har Ulriken for familien og meg vært et populært sted å gå, men nå koster bruk av fjellet plutselig 29 kroner hver gang. Går vi to turer i uken, koster det nesten 2800 kroner i året.

Stoltzen er et annet sted vi liker å gå. Forleden måtte jeg ut med knappe 100 kroner til bompenger og parkering for å nyte et av våre supre byfjell. Klarer vi én tur i uken, koster det grovt 4800 kroner i året, tilsvarende et abonnement på helsestudio.

Kostnaden ved å gjøre disse turene i rushtiden orker jeg ikke engang regne på.

Jeg bor sør for Bergen, hvor det snart kommer flere bomstasjoner. Det vil si at stort sett alle veier til butikksentre blir skattlagt. Faren er nok stor for at jeg snart blir en av stadig flere som handler på nett. Strengt tatt blir det nå billigere å handle varer fra Sverige via nettet, og få dem fraktet til døren fremfor å kjøre til butikken i rushtiden. Så hvem vil ikke velge denne løsningen? Men hvor miljøvennlig er det?

Bompenger er blitt en tilsnikelse for å øke skattetrykket. Politikerne kan kalle det hva de vil, men som all skatt reduserer den folks disponible inntekt.

Det blir vel lokalpolitikeren som er vår gjeter, som rammer oss inn med sine bomstasjoner. I motsetning til sauen som liker gresset like godt på den ene og den andre siden av grensen, blir bompenger bare innskrenkende, overdrevet, urimelig og ganske provoserende.