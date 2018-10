Årets Operasjon Dagsverk skal gå til støttende tiltak for palestinsk ungdom. Dette protesterer FpU mot.

De fleste av oss er antakelig positive til støttende tiltak for vanskeligstilt ungdom. De færreste synes det er greit å fengsle og skyte barn og ungdom hvis de protesterer mot urett. Eller å nekte dem utdannelse, arbeid, nok helsehjelp og menneskerettigheter vi tar som en selvfølge.

Dette er ikke like opplagt når det gjelder palestinsk ungdom. For de kaster stein og hjemmelagede «brannbomber» mot israelske soldater når uretten og frustrasjonen blir for stor. Stein mot soldater som gjengjelder med skarpe skudd og gummikuler. Hva ville våre unge gjort under slike omstendigheter?

Fakta: Operasjon Dagsverk 2018 Støtter palestinsk ungdoms innsats for en bedre fremtid. Man trenger ikke å velge side for å være enige om at alle ungdommer fortjener sine grunnleggende menneskerettigheter innfridd, uansett hvor de kommer fra. Årets Operasjon Dagsverk vil bidra til: • Traumebehandling av ungdom som har sittet i militærfengsler. • Utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtter de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina. • At palestinsk ungdom vil få opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning, i tillegg til kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring. • Å gi ungdommer opplæring i egne rettigheter, hjelp til å bearbeide inntrykk, og støtte til å komme tilbake på skolen og ut i jobb. (Kilde: Operasjon Dagsverk)

Under den tyske okkupasjonen i årene 1940 til 1945 skadet norske motstandsfolk okkupantens prosjekt så mye de klarte, og har fått takk og ros for det. Israel kan drepe og fengsle barn og ungdom mens verden ser en annen vei. Dette er en konflikt palestinske barn og ungdommer har arvet – ikke en de har bedt om.

På Gazastripen vokser de opp mellom sønderbombede hus, skoler og sykehus, i konstant fattigdom med lite skolegang og med små muligheter til å få jobb. Arbeidsledigheten blant unge på Gazastripen er ca. 60 prosent, i de okkuperte områdene over 40 prosent, ifølge FN-rapport fra juni 2017.

Nå vil Operasjon Dagsverk gi sin støtte til positive tiltak for palestinsk ungdom. De vil gi traumebehandling av ungdom som har sittet i militærfengsler, utdanning, kampanjer og politisk påvirkning som støtter unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina. Og bidra til at palestinsk ungdom vil få opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning, og gi dem støtte til å komme tilbake til skolen og ut i jobb.

Dette protesterer FpU mot. Noen fylkeslag oppfordrer til boikott av OD 2018. De mener samarbeidspartneren er Israel-fiendtlig. OD-arrangørene sier de kun ønsker å hjelpe ungdom som lider under en konflikt de ikke selv har valgt.

OD-ungdom vil møte motbør i aksjonsuken 15.- 26. oktober og på OD-dagen 1. november. La oss heller heie på dem som ser at jevnaldrende i andre land trenger støtte, og gjør noe med det.