DEBATT: Du må gjerne karikere både Gud og Muhammed, men å fornærme en Frp-er er dødssynd!

Så har den stillfarende og samfunnsengasjerte visekunstneren, Ole Paus, til og med klart å egle på seg selveste Sylvi Listhaug. Etter hans konsert i Domkirken forlanger hun at han ber om unnskyldning for at han kalte noen politikere i Frp for «voldsmann», «horekunde» og «bedrager». Vi som har fulgt med litt i politikken, vet jo hvem han sikter til, men Listhaug mener tydeligvis at kirken ikke er rette stedet til å kalle en spade for en spade – ikke engang når det henger på greip.

Sylvi Listhaug, som selv ikke kan skryte av å ha realkompetanse på å unnskylde seg, forlanger altså nå en uforbeholden unnskyldning fra Paus. Har du hørt noe så latterlig? Listhaug, som har beskyldt Hareide og KrF for å skape terrorister, Hareide for å sleike imamer opp etter ryggen og Støre for å være uegnet som statsminister, som om hun har kompetanse til å vite det? Hun som mislyktes fullstendig som helse- og sosialråd i Oslo, blant annet med kjøp av en sykehjemstomt i Spania og som en sleivkjeftet justisminister som til slutt måtte gå på grunn av egen toskeskap?

Sylvi Listhaug er for øvrig ikke den eneste Frp-eren som misliker ytringer som går mot deres meninger eller handler om dem selv. I 2009, da Mads Gilbert og Erik Fosse var de eneste som kunne formidle grusomme nyheter fra Gaza, uttalte Siv Jensen at hun ikke kunne skjønne at Gilbert og Fosse fikk ytre seg i NRK «usensurert». Per Sandberg fikk stanset et nummer av SAS-bladet Scandinavian Traveler fordi han var uenig i den fremstillingen av Frp den prisbelønte journalisten Per Svensson hadde.

Hvem husker ikke den Anders Anundsen som brente Tønsbergs Blad fordi han var uenig i fremstillingen av Frp? Som om ikke det er nok, hevdet Frps Christian Tybring-Gjedde på Dagsnytt 18 at han har pådratt seg epilepsi fordi han hadde blitt motsagt.

Til og med jeg slipper ikke helt unna. Da jeg karakteriserte noen Frp-ere som tullinger i kommentarfeltet i Sjøberg sitt innlegg om Ole Paus, tikket det inn en melding på Messenger med fullt navn på avsender, som mer enn antydet at jeg ganske sikkert ikke bare likte å torturere dyr, men også likte å ha sex med dem og med barn.

Ole Paus gjør rett i å ikke be om unnskyldning – han har ingenting å unnskylde, men det er tydelig at mange Frp-ere i sin politiske tro og fanatiske oppførsel er helt på høyde med de fleste andre ekstremister.