Den første gigantvindmøllen kan prøveoppstilles midt mellom Karl Johan og Stortingsgaten.

I det siste har det vært en noe underlig debatt om et høyhus som er planlagt oppført på Fornebu. Røkkes «det store blå» skal være et kunnskapsmiljø med formål å redde liv i havet. Det synes jeg høres fornuftig ut. Jens Ulltveit Moe, kjendiser og politikere er rystet over planene for dette beskjedne byggverket, som kun raver 180 meter i høyden.

Det burde etter hvert være en kjent sak at det skal settes opp tusenvis av vindmøller for å sikre Europa såkalt «grønn kraft». Kysten vår og svære fjellområder skal ødelegges av opptil 250 meter høye vindturbiner og minst 300 av dem skal settes opp mellom DNTs turisthytter i Stølsheimen for eksempel.

Dersom en skarve skyskraper på 180 meter, som dessuten ikke lager lyd, vekker slik harme i hovedstaden, hva burde ikke da denne vanvittige raseringen av vår natur vekke av følelser der borte? Det er bare en forskjell, Oslo og Østlandet skal ikke ha særlig mange av disse vindmølleparkene, slikt er forbeholdt andre steder i landet.

Dersom de innvalgte politikerne tillater vindmøller i Norge, har jeg et godt forslag: Før de settes opp på fjelltoppene her på Vestlandet, kan den første gigantvindmøllen på 250 meter prøveoppstilles i ett år midt mellom Karl Johan og Stortingsgaten, slik at man fra Stortinget har fritt utsyn til herligheten og daglig blir minnet om dens visuelle skjønnhet og flotte lydbilde.