Høyre vil ha utvikling der MDG vil ha avvikling

Strandsonen er til for alle. Også for dem som har behov for areal til næring og rekreasjon.

«Vi må erkjenne at strandsonen har gitt grunnlag for næring, bosetting og rekreasjon langs kysten siden tidenes morgen. Det er fortsatt god plass», skriver Ove Trellevik (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (arkiv)

Ove Trellevik Stortingsrepresentant for Høyre i Hordaland

Strandsonen er til for alle. Regjeringen har derfor vedtatt nye planretningslinjer for strandsonen. Reglene er tydeligere og tar hensyn til at det er betydelig større forskjell på behovet for strandsonevern i Oslofjorden og på Sørlandet enn for eksempel i andre mer grisgrendte strøk.

Verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser i distriktene er et hovedformål med endringene i planretningslinjene.

Det er med Høyre i regjering at det er presisert i regelverket at strandsoneforvaltningen skal bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Retningslinjene skal bidra til at det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i strandsonen, og at unødvendig bygging langs sjøen unngås. Det er direkte uansvarlig når MDG ønsker ingen utvikling.

Vi må erkjenne at strandsonen har gitt grunnlag for næring, bosetting og rekreasjon langs kysten siden tidenes morgen. Det er fortsatt god plass. MDG overser galant at god arealdisponering kan gi grunnlag for økt verdiskapning og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Grunneier og naboer i Øygarden er positive til såkalt glamping, en form for camping med høyere standard. «Både skoler og barnehager i regionen har meldt sin interesse for bruk», skriver Ove Trellevik (H). Foto: Petronelle Halvorsen

Kommunene må balansere alle interessentene i planleggingen i så vel strandsonen, som ellers i arealplanleggingen. Strandsonen er til for alle. Både til dem som har behov for areal til næring og rekreasjon, men også naturareal som er fri for menneskeskapte tiltak.

Med over 40.000 kilometer strandlinje i Norge er det rikelig til alle formål. Utfordringen er at i tettbygde strøk er det mange interesser som skal ivaretas og veies opp mot hverandre. Alle er enige i at vi ikke ønsker en nedbygd strandsone der allmennheten blir taperne, slik vi er vitne til i for eksempel deler av Oslofjorden.

Dette er kommunenes ansvar å påse i planleggingen. At de har feilet i Oslofjorden og til dels på Sørlandet i tidligere tider, betyr ikke at det skal være full stopp i resten av landet.

I den aktuelle saken stiller grunneiere og naboer seg positive. Både skoler og barnehager i regionen har meldt sin interesse for bruk. Høyre mener dispensasjonsregelverket håndheves for strengt og går til valg på liberaliseringer. Dette forutsetter at hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser er ivaretatt.

God planlegging er nøkkelen for å kunne utnytte sine lokale fortrinn også i strandsonen. Høyre ønsker at kommunene i større grad skal kunne disponere areal for bærekraftige blå og grønne næringer. God planlegging og saksbehandling i dispensasjonssaker er fullt mulig. Der Høyre ønsker utvikling, vil MDG ha avvikling.