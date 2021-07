Nei takk til luksustelt i strandsonen

Høyres «verdiskaping» fører til tap av uvurderlige naturverdier.

Luksusteltene står på platting og er møblert med blant annet ordentlige senger. Slike telt vil MDG-toppen ikke se på norske strender. Foto: Petronelle Halvorsen

Arild Hermstad Fungerende partileder i MDG og førstekandidat i Hordaland

Jeg måtte tirsdag sperre opp øynene, da jeg leste i BT om gründeren som vil sette opp svære luksustelt i strandsonen i Øygarden. Det er ingen overraskelse at forslaget faller i god jord hos Øygarden-ordfører Indrevik, som langt på vei har stått i bresjen for Høyres naturfiendtlige strandsonepolitikk.

Høyre-ordføreren har støtte i regjeringen, der hans partifeller ivrer for en mer liberal strandsoneforvaltning for å gi mer «verdiskaping» langs kysten. Høyre later til å bry seg mindre om at denne typen «verdiskaping» fører til tap av uvurderlige naturverdier.

Jeg er glad for at Statsforvalteren i Vestland setter foten ned i denne saken. Det er nemlig i hundremetersbeltet ned til sjøen, strandsonen, at man ønsker å sette opp permanente installasjoner.

Her gjelder både allemannsretten og begrensninger siden området er et landbruks-, natur- og friluftsområde som skal verne biologisk mangfold og viktige naturverdier og dyreliv. I disse områdene ivrer altså Høyre etter å bygge gjerder, naust, hytter – og nå også permanente luksustelt – i vår felles strandsone.

«Det er helt galimatias av Øygarden-ordføreren å ville ta sjøtilgangen fra vanlige folk for å sette opp luksustelt», skriver Arild Hermstad (MDG). Foto: Nikita Solenov

Naturen trenger tid til å heles, selv etter en helt vanlig telttur i skogen. Det er en av grunnene til at friluftsloven sier at man ikke kan la teltet stå på samme plass i mer enn tre dager. I Bergen er 70 prosent av strandsonen nedbygd, og mindre enn 20 prosent er tilgjengelig for allmennheten. Nye tall fra SSB viser at det i Norge er gitt 3363 tillatelser til utbygging i strandsonen i 2020. Det er en økning for første gang på 15 år.

Det er vel og bra med byggeforbud i strandsonen for å ivareta naturverdiene, men det hjelper altså ikke når politikerne i 91 prosent av søknader trosser byggeforbudet og tillater nedbygging av natur. Det blir med andre ord stadig vanskeligere å finne en fin plass for studenter å grille, for barnefamilier å bade og for turgåere å ferdes langs kysten.

Det er helt galimatias av Øygarden-ordføreren å ville ta sjøtilgangen fra vanlige folk fordi folk skal eie hytte, eller luksustelt, med sjøutsikt. Høyres naturfiendtlige strandsonepolitikk lar de som har råd til det, ta arealer fra alminnelige folk. Det er rett og slett dypt urettferdig.

MDG vil at både dagens og fremtidens generasjoner skal kunne fiske, bade og leke langs sjøen. Det er en elendig idé å bygge ned strandsonen bit for bit, vi må heller beskytte de naturverdiene vi har igjen.