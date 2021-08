Byrådet har brutt folkets tillit. Stortinget bør overta eldreomsorgen.

Stykkprisfinansiering vil løse det evige ressursproblemet.

«Det er hjerteskjærende å lese hva en datter skriver om sin kjære mors tilbud på et sykehjem i Bergen», skriver Stig Abrahamsen (Frp). Foto: Privat

Dette begynner å bli en kjent sak, nok et innlegg i avisen hvor en pårørende skriker ut om uverdige forhold i eldreomsorgen. Dette har nesten blitt hverdagslig i Kommune-Norge. Det viser frem en total mangel på respekt for våre eldre.

Det er hjerteskjærende å lese hva en datter skriver om sin kjære mors tilbud på et sykehjem i Bergen (BT mandag). Pleierne løper beina av seg, eldre som ikke får dusje på nesten to uker og gjenoppvarmet, nitrist mat til middag.

Dette er faktisk helt unødvendig. Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for ordninger hvor staten betaler for hele omsorgssektoren og tilskudd til kjøkken. Dersom byrådet i Bergen bare hadde takket ja, så hadde de hatt statlig finansiert omsorg og alle ressursene de trenger.

De hadde til og med fått dekket halve regningen til å bygge nytt kjøkken på sykehjemmene sine, men dette har byrådet fra Ap, MDG, V og KrF valgt å takke nei til.

Byråd, Beate Husa (KrF), skriver et intetsigende svar til denne fortvilte datteren. Det er et eneste byråkratisk gjesp. Det er stort sett bare en beskrivelse av systemet, ingen erkjennelse av at det ikke fungerer eller at noe skal endre seg. Tvert imot hevder byråden at brukerne er fornøyde med maten – de har nemlig gjort sine egne undersøkelser.

Det er ikke ett ord om at de ikke har prioritert tilstrekkelig med ressurser. Dette står til stryk!

Byrådet i Bergen er slettes ikke alene om denne tilnærmingen. Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, har en utmerket analyse av sykehjemspolitikken ute i norske kommuner.

Slik jeg ser det ser det, setter kommunene terskelen så høyt for å motta en sykehjemsplass at det ikke blir tildelt før en er tynt for hardt. Dette fører til at gjennomsnittsbeboeren på sykehjem er syk, krever mer pleie og omsorg fra de ansatte, men dette blir ikke hensyntatt når man setter bemanningen.

Frp har kjempet for en verdig eldreomsorg siden før jeg ble født. Den hjelpen de eldre trenger, nøyaktig når de trenger det, er målet.

Stykkprisfinansiering er måten vi løser det på. Det innebærer at pengene kommer direkte fra staten idet noen har behov for en sykehjemsplass, hjemmehjelp, avlastningsplass osv.

Det er fortsatt kommunene som har plikten til å levere, men det evigvarende problemet med at man bare ikke har tilstrekkelig ressurser, er eliminert.

Vi har prøvd ut denne løsningen i noen kommuner allerede og det fungerer utmerket. Min egen hjemkommune, Askøy, er på vei inn i ordningen sammen med fem andre kommuner etter at Frp fikk flertall i Stortinget for å utvide den.

Nå i september er det stortingsvalg, de rødgrønne vil stoppe hele ordningen med statlig finansiert omsorg. Det er nok et slag i magen på alle de som ikke får de tjenestene de trenger. Fremskrittspartiet vil i neste periode gjøre ordningen med statlig finansiert omsorg nasjonal og ikke lenger frivillig for kommunepolitikere.

Byrådet i Bergen, og mange andre kommuner, har brutt folkets tillit. Stortinget bør overta finansieringen av eldreomsorgen!