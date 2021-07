MDG vil ha en slutt på den forurensende cruisenæringen

Næringen ivrer etter å finne smutthull. Det vil vi sette en stopper for.

«Dessverre har vi lokalpolitikere for få virkemidler til å hamle opp med cruisenæringen», skriver Mona Høgli.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Av alle ting vi må slutte med for å stanse klimakrisen, er dagens cruisenæring et av de fremste eksemplene. Sofie Marhaug skriver i et innlegg 17. juni at MDG har gitt sin tilslutning til turistnæringens strategi om å satse på flere cruiseanløp. Vi kan berolige Marhaug: Vi har ingen planer om å stryke cruisenæringen – eller noen andre grå næringer – med hårene.

Førstekandidat for MDG, Arild Hermstad, raste nylig mot cruisenæringens rapport med forslag om å øke antall cruiseturister og fjerne taket på daglige cruiseanløp i Bergen.

Det er hårreisende at cruisenæringen så lett kan overse den folkelige motstanden mot dagen cruiseturisme og konsekvensene dette vil ha for klima og natur, og det skal vi i MDG sørge for at næringen forstår når saken skal til politisk behandling.

For det har den nemlig ikke vært ennå, selv om Sofie Marhaug har prøvd å skape et inntrykk av at MDG allerede har gitt denne rapporten sitt godkjennelsestempel. Da har hun fulgt dårlig med.

Mona Høgli, nestleder i bystyregruppen for MDG.

I Destinasjonsstrategien som et samlet bystyre, utenom Rødt, vedtok tidligere i år, sies det at et viktig mål i strategien er at reiselivsnæringen skal samarbeide med lokale myndigheter om å begrense antall skip og passasjerer. Når næringen nå ivrer etter å finne smutthull for å øke antall cruiseturister til Bergen, er vi glade for at byrådet er tydelig på at en endring må innebære en reduksjon – ikke en økning.

Dessverre har vi lokalpolitikere for få virkemidler til å hamle opp med cruisenæringen. De store virkemidlene må komme fra staten. Når Marhaug påstår at hun kjemper kampen mot cruisenæringen alene, er det fordi hun foreslår virkemidler som Bergen ikke har lov til å vedta og sette i verk på egen hånd. Vi trenger Stortinget med på laget, samtidig som vi gjør alt vi kan lokalt.

Dagens cruisenæring med flytende boligblokker og kasinoer må erstattes med ekte bærekraftige alternativer. Det skal vi i MDG sørge for. Men heller enn å foreslå tiltak som ikke lar seg gjennomføre, tar vi kampen til Stortinget for å sette et endelig punktum for cruisenæringen slik vi kjenner den i dag.