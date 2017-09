Det kan ta over 30 år å samle den marine klyngen et annet sted enn Marineholmen.

Noen kaller det en Silicon Valley følelse. Energien som utløses på Marineholmen når gründere, studenter, forskere og næringsliv møtes. Det heies på hverandre i Nyskapningsparken, ideer utveksles. Et fellesskap bygges rundt store meningsfylte oppgaver som må løses. Banebrytende og tverrfaglige ideer utvikles og testes i laboratorier, i prototypeverksteder og rundt kaffekoppene. Hvor store er disse oppgavene?

Det brukes flere milliarder kroner årlig på lakselusbekjempelse i Norge. Klarer Sea Lice Research Centre på Marineholmen å finne løsningen? Finner undervannsfarkostene (ROV) fra Havobservasjonslaboratoriet nye enzymer på uutforskede 6000 meters havdyp? Hva blir de neste vaksineproduktene som MSD Animal Health, Vaxxinova eller Pharmaq Analytiq vil tilby havbruksnæringen? Finner forskerne en metode å høste de «ukjente» milliarder tonn mesopelagisk fisk, slik at verden får mer mat?

Det har tatt 32 år å samle over 4000 studenter, forskere, forvaltning, gründere og næringsliv på Marineholmen. Planleggingen startet i 1985. I 1990, sto 28.000 m² ferdig. I 2007, 17 år senere, sto neste byggetrinn med ytterligere 45.000 m² ferdig. Da kunne det nyopprettede Institutt for biologi ved UiB samlokaliseres på Marineholmen. I dag, 32 år etter at planleggingen av Marineholmen startet, er 100.000 m² bygget og 4000 mennesker holder til i miljøet som hovedsakelig består av mennesker innen marin, maritim, klima, petroleum og informatikk.

Marineholmen skal videre. Sammen med UiB er det igangsatt en ny masterplan for Marineholmen som legger til rette for ytterligere 100.000 m² og ytterligere 4000 arbeidsplasser. I tillegg planlegges det leiligheter og studentboliger. Reguleringsplanen er startet. Vi mener den kan ferdigstilles i 2018. Noen bygg skal rives, mange nye skal bygges.

På Marineholmen kan forskerne hente sjøvann og ferskvann rett ut av veggen. Kostbar og avansert marin infrastruktur bringer sjøvann og ferskvann direkte inn til forskerne. To separate sjøvannsinntak henter store mengder sjøvann fra 100 meters dyp i byfjorden. Rent ferskvann hentes direkte fra Svartediket. Store rensetanker steriliserer vannet etterpå. I laboratoriene forskes det på over 50.000 fisk til enhver tid. Nye laboratorier bygges fortløpende.

Havforskningen, NIFES og Fiskeridirektoratet trenger 40.000 m² i dag og cirka 10.000 m² til senere ekspansjon. Marineholmen har rikelig plass til dette innenfor de 100.000 m² som fortsatt planlegges bygget. I tillegg vil det trolig være mulig å ta ut store synergier når det kan bygges videre på etablerte laboratorier og infrastruktur. Marineholmen har i dag «laboratoriehotell», hvor konkurrerende selskaper leier kapasitet i stedet for å bygge dette selv. Kanskje kan man bygge videre på dette laboratoriekonseptet?

En samlokalisering på Marineholmen av Havforskningsinstituttet, NIFES, Fiskeridirektoratet, UiB og et utall av andre marine aktører vil gi havbyen Bergen og Norge et løft. Hele området fra Marineholmen til Dokken kan bli Bergens nye innovasjonsdistrikt. En gåby for neste generasjon hvor boliger, arbeidsplasser, kultur, læring, forskning og gründermiljøer bygges rundt tunge ankerinstitusjoner som UiB, Havforskningsinstituttet og store næringsvirksomheter.

Mulighetsvinduet for den marine klyngen er her nå – i 2017. På Marineholmen kan en samlet marin forskning, næring og forvaltningsklynge være på plass om 4–5 år, rundt 2021. Det kan ta over 30 år å samle den marine klyngen et annet sted enn Marineholmen.