Venstre har kollapset moralsk – ikke Rødt

Norge må ikke bli presset til enda flere Nato-operasjoner.

Venstre har kollapset fra fredsparti til krigsparti, skriver Torstein Dahle i sitt svar til Alfred Bjørlo.

Torstein Dahle Rødt-medlem

I 2011 gikk et samlet storting inn for at Norge skulle sende fly og bombe Libya. Bombingen var avgjørende for at den libyske statsmakten brøt sammen. Gunnar Garbo, den gamle Venstre-høvdingen, var blant dem som protesterte sterkest. Han hadde for lengst gått ut av Venstre. Fredspartiet var blitt et krigsparti.

Rødt var imot bombingen, men satt ikke på Stortinget. Jens Stoltenberg sa at dette ikke var krig, men en «militær operasjon» – samme språk som Putin bruker i dag. Venstres Trine Skei Grande var ærlig nok til å si at Norge var i krig.

Libyas sammenbrudd førte til oppblomstring av terrorisme i det nordlige Afrika. Libya er blitt et helvete. Afghanistan er blitt et helvete. Brutale regimer er erstattet med enda verre. I Afghanistan står Taliban sterkere enn i 2001.

Natos «internasjonale operasjoner» har ført til enorme flyktningstrømmer. Jeg har flere venner som plukker opp flyktninger i Middelhavet. Mange drukner likevel. De som har kastet norske soldater, våpen og fly inn i disse «internasjonale operasjonene», har et blytungt ansvar.

Dahle mener Gunnar Garbo (1924–2016) ville vært opprørt over at noen misbruker krigen i Ukraina til angrep på Nato-motstanderne i Norge.

Nå er det Putins Russland som fører angrepskrig for å skifte ut et regime som ikke vil danse etter deres pipe. Jeg kjente Gunnar Garbo godt nok til at jeg vet at han ville ha vært rasende på Putin og Russlands angrepskrig. Og samtidig ville han ha vært inderlig opprørt over at de som har ansvaret for at Norge var med på Natos katastrofale angrepskriger, nå er så frekke at de misbruker krigen i Ukraina til voldsomme angrep på Nato-motstanderne i Norge.

Frekkheten er desto verre når vi vet at omleggingen til internasjonal krigføring har rasert Norges evne til å forsvare eget land. Hæren er blitt redusert fra 160.000 til under 10.000, Heimevernet er halvert og Sjøheimevernet og Kystforsvaret nedlagt.

I Ukraina har hærens mobile luftvern vært viktig. Norge nedla sitt i 2004. Flyplassene, som skal ta imot Natos «hjelp» og holde rådyre F-35-fly på vingene, er enkle mål for nye hypersoniske missiler som det ikke finnes noe forsvar mot. Rødt vil legge om Forsvaret til et reelt forsvar av Norge. Og Rødt må overbevise flertallet om at Norge må ut av Nato. Det vil vi ikke klare «i morgen», men vi må kjempe for å klare det snarest mulig. Norge må ikke bli presset til enda flere «Nato-operasjoner».

Nato gikk «fra forsvarspakt til angrepsmakt», sa Garbo. Han startet Nei til nye Nato, og mente at kappløpet mellom supermakter er livsfarlig, både for oss og hele menneskeheten. Rødt vil ikke trekke flere med, ikke Sverige eller Finland eller andre.

Norges plass er sammen med det store flertallet som ikke er med på supermaktenes rivalisering og kriger.

En krig som bare trappes opp, er ødeleggende. Målrettede sanksjoner som kan svi for dem som har ansvar for angrepskrigen, svekker kraften til å føre krig. Sammen med diplomatisk press tror vi at det er slike virkemidler som Norge hjelper ukrainerne best med.

Det er Alfred Bjørlo og Venstre som har kollapset moralsk, fra fredsparti til krigsparti. Ingen frekke utfall kan skjule det.