Janteloven provoserer meg

Som politikere bør vi spre positive holdninger.

«Vi må heie på hverandre, dyrke dem som lykkes og strekke oss etter dem», mener Helge André Njåstad (Frp).

Helge André Njåstad Førstekandidat for Fremskrittspartiet i Hordaland

Det som provoserer meg aller mest, er janteloven. Som austevolling og tidligere ordfører har jeg vært forskånet fra denne loven. Den gjelder ikke hos oss. Der bygger vi hverandre opp og heier på naboen.

Men dessverre er det mange som lever etter janteloven og håper naboen mislykkes. Jeg har tro på at positivitet og sunn konkurranse virker. Vi må heie på hverandre, dyrke dem som lykkes og strekke oss etter dem.

Derfor er for eksempel debatten om formuesskatt blitt en misunnelsesdebatt. For meg og Frp handler det om å skape et klima der folk våger å satse og skape arbeidsplasser. Når da venstresiden bruker dette i ordskiftet for å rakke ned på dem som har mest fra før, blir det feil.

Det de har mest av og er rik på, er først og fremst ansvar. Ansvar for arbeidsplasser, for lokalsamfunn og sin egen drøm. Disse skal vi heie på, og Frp mener det gjøres ved å slutte å skattlegge norske bedrifter hardere enn utenlandske.

På Frp sin valgkampturné i Sunnhordland møtte vi Gerhard Meidell Alsaker. Han startet med to tommer hender, og er nå den privatpersonen som skaper flest middager hver dag i Norge. Han vil nå investere milliarder i Onarheim og blir av byråkrater møtt med nei. Dette kan skape presedens. Tenk hvor fantastisk da, om slikt dannet presedens og enda en ville investert milliarder i distriktet.

«De som har mest, er først og fremst rik på ansvar», skriver Helge André Njåstad (Frp) og trekker frem Gerhard Alsaker (bildet) som et eksempel på rike individer som skaper verdier.

Jeg meldte meg inn i Frp og engasjerte meg i politikk for å kjempe mot janteloven. For frihet for alle – frihet til å skape gode liv. Da må staten ikke være et hinder med alle sine lover og begrensninger. Det er lenge siden vi hørte fra politikere som Ronald Reagan, som faktisk sa staten skal slutte å blande seg i alt.

Politikere er med på å skape kultur. Snakker politikere negativt om dem som skaper arbeidsplasser og setter velferdsprofittørmerkelapper på dem som gir barna våre gode private barnehagetilbud, skaper det en negativ holdning.

På samme måte sprer det positivitet med ja-politikere som sier at kommunen vår skal være en ja-kommune der det er lov å lykkes. I mine ti år som ordfører var denne ja-holdningen vi fikk til, noe av det jeg var mest fornøyd med.

Og det smitter. Bare det at det offentlige sa at alt er ja, med mindre det er en god grunn å si nei, smitter. Altfor mange i det offentlige har motsatt holdning. Alt er nei og vanskelig, med mindre du som innbygger beviser det motsatte.

Derfor er det 13. september viktig hvilke politikere du velger inn på Stortinget.