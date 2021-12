De uvaksinerte må få gratis hjelp

Sykehusbehandling må være tilgjengelig for alle.

Jan Roar Hatlem er kritisk til forslaget om å la de uvaksinerte betale sin egen behandling når de får covid-19.

Jan Roar Hatlem Florø

Helsevesenet har lenge vært under et voldsomt press som følge av pandemien. I disse dager beslaglegger uvaksinerte store ressurser innen helsesektoren.

Det er lett å la seg frustrere over dette. Jeg deler absolutt holdningene til dem som mener befolkningen skal ta imot vaksinene som vi attpåtil får gratis, men frivillighetsprinsippet bør gjelde. Vaksinasjonsgraden i Norge er høyere enn i mange land der myndighetene har gått langt tyngre til verks med tvang og innføring av koronapass.

Vi lever i et land som på mange måter er fantastisk, der gratis opphold og behandling på våre sykehus er noe av det som virkelig kan trekkes frem som et enestående gode. Det er et gode som gjelder for alle, og som ikke må rokkes ved.

Jeg er sterkt uenig med Nils Haaland, som på debattsidene til BT har tatt til orde for at uvaksinerte selv må betale for sykehusopphold. Sammenlikningene med konsekvensene det kan ha å reise til utlandet uten reiseforsikring eller ikke tegne brannforsikring på boligen, er i mine øyne fullstendig feil.

Det er mer relevant å sammenlikne med annen «uansvarlig livsførsel». Som for eksempel for undertegnende, som er overvektig og utrent. Jeg vil uansett ikke få noen faktura om dette medfører et opphold på sykehus.

Det samme gjelder for dem som røyker, er alkoholikere eller narkomane. Det gjelder om man skader seg etter å ha kjørt i påvirket tilstand eller høy fart, tatt unødige sjanser på påskefjellet eller drevet med ekstremsport. Selv om innbruddstyven kutter seg på glassruten han knuste for å komme seg inn, vil vedkommende ikke få en faktura om det medfører noen dager på sykehus.

Det er noen ganske få som av medisinske årsaker ikke kan vaksinere seg. Alle vi andre bør opplagt takke ja til vaksinene, som for de fleste beviselig beskytter mot alvorlig sykdom og død. Men også de som takker nei, skal få den samme gratis sykehusbehandlingen som andre.

Hvis de skal betale selv, hvorfor skal for eksempel jeg som utrent og overvektig få gratis behandling på sykehuset?