Velg helsepersonell i stedet for soldater

Vi har lenge tatt til orde for at det må på plass en mer varig løsning for effektiv vaksinering i Norge, skriver Pål Lillebø.

Det trengs en mer varig løsning enn å sette inn Forsvaret.

Pål Lillebø Styreleder i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringen har nå mobilisert Forsvaret for å bekjempe mangelen på covid-19 vaksinekapasitet. Det er i beste fall merkelig når vi allerede har en hær av bedriftshelsetjenester som 1,6 millioner arbeidstakere er en del av.

Utfordringene med vaksinekapasitet er ikke overraskende for oss som arbeider innenfor helsesektoren.

Les også Dette er regjeringens nye tiltak for å bremse smitten

Vi var derfor glade da Støre på pressekonferansen mandag kveld, nevnte bedriftshelsetjenesten og andre private helseaktører som mulige bidragsytere i vaksineringen.

Stor var derfor forundringen da man forsto at Forsvaret skal få tilgang til bedriftshelsetjenestenes helsepersonell for å kunne gjennomføre dette.

Les også Vi er klare til å vaksinere på arbeidsplasser

Etter å ha fulgt covid-19-viruset og vaksineutviklingen kan vi nå slå fast at et usikkerhetsmoment er hvor ofte nordmenn må ta vaksine for å unngå å overbelaste norske sykehus.

Det vi derimot vet, er at vi må komme over i en normalsituasjon, der vaksineringen blir en like naturlig del av helsetilbudet som influensavaksinen. Å organisere dette kan ikke være Forsvarets oppgave.

Organiseringen og vaksinering mot influensa gjøres i dag av bedriftshelsetjenester, fastleger og apoteker. Det samme oppsettet bør brukes for covid-19-vaksine allerede nå.

Dagens trusselbilde er ikke at arbeidstakere på hjemmekontor får en mild variant. Det er smittespredning på arbeidsplasser, og som kan føre til at produksjonen helt eller delvis stopper opp, når ansattegrupper må i isolasjon eller karantene.

1,6 millioner arbeidstakere er allerede tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Et av de forebyggende tiltakene mot sykdom er at de får tilbud om vaksinering på eller ved arbeidsplassen.

Bedriftshelsetjenestens bransjeforening har derfor invitert til dialog med både FHI, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om å utnytte systemet og kompetansen også på covid-19-vaksinering, uten at de har respondert.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre la mandag denne uken frem nye, strenge smitteverntiltak.

I stedet velger de å mobilisere Forsvaret og ber om at enkeltpersoner fra helsesektoren skal stille seg til rådighet for kommunene, ved kapasitetsbehov. En slik organisering i kommunene vil ta tid.

Vi har organiseringen for våre medlemmers kunder i dag. Vi har forståelse for at situasjonen vi står i dag er en akuttsituasjon, men den kan oppstå igjen og igjen. Da er den ikke lenger akutt, men en del av det normale. Det skal vel ikke Forsvaret belastes med?

Da vil det være langt mer fornuftig at arbeidstakere i bedrifter som er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, får sin vaksinedose på eller ved arbeidsplassen – sammen med kollegaer.

I dagens situasjon vet vi at omikron-mutasjonen av covid-19-viruset smitter lett. Ved å vaksinere i tilknytning til arbeidsplassen blir de vaksinert sammen med sin kohort og vaksineringen kan tilpasses arbeidsdagen.

I tillegg kan tilbudet bli gitt til utenlandske statsborgere som er på arbeidsplassen. Gruppen som er underrepresentert som vaksinemottakere og overrepresentert på intensivavdelinger ved norske sykehus.

Regjeringen må selvsagt få lov til å velge sitt eget forsvarsverk for nasjonen, men det kan stilles spørsmål om krigføringen mot covid-19 blir bedre av å ikke innrullere en av de viktigste våpengrenene når man ønsker å vinne krigen.