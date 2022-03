Styrke nok, mot nok

I meklingsmøter om krigen i Ukraina ser jeg bare menn. Kan det være en idé å bringe inn noen modige og sterke kvinner?

Historien er full av eksempler på pionerkvinner som har gått i front og kjempet, skriver innsenderen. På bildet: en pyntet Amalie Skram-statue i anledning 8. mars i fjor.

Tove Pemmer Sætre Nestleder (tidligere leder), Bergen kvinnesaksforening

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er 50 år siden det første 8. mars-toget i Bergen startet ved Amalie Skram-statuen på Klosteret. Noen av oss som var med der, er fremdeles aktive i kampen for kvinners rettigheter.

De første årene var det stor og bred oppslutning i togene fra de mange forskjellige kvinnegruppene som oppsto i Bergen i kjølvannet av den internasjonale kvinnebølgen på 70-tallet. Den gang var appellene tydelige og kampsakene mange:

Nei til fastlåste kvinne- og mannsroller, krav om likelønn og ny lov om selvbestemt abort, krav om flere kvinner inn i politikken, kamp for kvinneprester, bedre utbygd fødsels- og barnehagetilbud, nei til pornografi og utnytting av kvinnekroppen. For å nevne noen.

Mange paroler går igjen år etter år. I 8. mars-toget i 1978 var abortsaken sentral. Samme vår ble loven om selvbestemt abort vedtatt.

Det overraskende og utfordrende er at mange av parolene fra den gangen fremdeles kan brukes i årets tog, selv om mye er oppnådd og likestilling er blitt en slags selvfølgelighet i det norske samfunnet.

Det har det blitt fordi en rekke kvinnepionérer har gått i front og kjempet frem viktige gjennomslag i politikken og satt varige spor ved å ha vært med på å fjerne kjønnsbarrierer og bevist at de kan utøve et yrke eller mestre oppgaver som tradisjonelt har vært mannsdominert.

Det er mange slike kvinnepionérer som fortjener å bli løftet frem i lyset. Kvinner som på strålende vis har markert seg i kvinnekampen, lokalt og nasjonalt. I anledning 50-årsjubileet vil jeg særlig trekke frem to kvinnepionérer som har preget Bergens-historien på hver sin unike måte.

Tove Pemmer Sætre er nestleder i Bergen kvinnesaksforening.

Berit Margrethe Andersen ble den første kvinnelige presten i Bjørgvin og den første kvinnelige domprosten i Norge. Hun har en sterk historie om hvordan hun klarte å realisere sitt prestekall i spenningen mellom steile kvinneprestmotstandere og stødige støttespillere.

Hun hadde styrke nok til å tåle krenkelser fra de som mente at hun hadde feil kjønn i presterollen og hun hadde mot nok til å gå inn i kirkelige posisjoner som ingen kvinner hadde hatt før henne. Hun ble et viktig forbilde for yngre kvinner som opplevde et prestekall, men tvilte på egne evner og muligheter.

Les også Berit Margrethe Andersen ble boikottet med «hemmelig» brev

Den politisk aktive gynekologen Inger Haldorsen ble gjennom utførelsen av sitt yrke kjent og aktet. Hun hadde en stor arbeidskapasitet og klarte å kombinere jobben med politisk arbeid i Bergen bystyre og ulike nasjonale råd og utvalg.

Lege, politiker og motstandskvinne Inger Haldorsen (1889–1982).

Hennes uredde handlekraft som motstandskvinne under andre verdenskrig er først i de senere årene blitt mer kjent. I forbindelse med sitt illegale arbeid gjemte hun personer som måtte gå i skjul, under dynene på Kvinneklinikken. Da hun ble tatt og fengslet, slapp hun fri ved å spille gal!

Les også Historien om helsesoldaten Inger Haldorsen

Hun er et godt eksempel på at kvinner på linje med menn kan bli viktige kampaktører i en forsvarskrig.

Historien om den uredde motstandskvinnen Inger Haldorsen bringer oss over til dagens forferdelige krigssituasjon i Ukraina. Kvinner og barn har fritt leide til å forlate landet. Stridsdyktige menn må bli igjen. Krig forsterker tradisjonelle kjønnsroller.

På bilder fra meglingsmøter ser jeg bare menn i mørke dresser. Så langt er ingen avgjørende resultat kommet. Kan det være en idé å bringe noen modige og sterke kvinner inn i rommet for å få nye perspektiver inn i samtalen?