Et svik mot byens barn og unge

Det hviler et stort ansvar på flertallet i utvalg for helse og sosial når de nå åpner områdene utenfor Bergen Kino for uteservering.

Barn og unges interesser settes til side til fordel for næringsinteresser, skriver Håkon Pettersen (KrF) om vedtaket om å gi løyve til alkoholservering i området utenfor Bergen kino.

Håkon Pettersen Gruppeleder for KrF i bystyret

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gjennom mange, mange år har byrommet utenfor kinoen vært skjermet for uteservering, sammen med andre sentrale byrom som Torgallmenningen og Festplassen.

Det har stor verdi å ha alkoholfrie soner i sentrum, noe som bystyret også har vedtatt i det gjeldende skjenkereglementet. Slik kan barn og familier ferdes i sentrale byrom uten å måtte kjøre slalåm mellom uteserveringer, tappetårn og rødvinsglass.

Pål Høyde hos Royal Burger & Gin i Neumanns gate fikk onsdag 6. april medhold i utvalg for helse og sosial på sin klage på skjenkenekt utenfor restauranten.

I utvalget ble KrF anklaget for å ta barna til gissel i disse debattene. Det er en grov påstand som vi reagerer sterkt på. Vi kan gjerne gjøre ulike vurderinger i skjenkepolitikken, men det er ikke til å komme utenom at titusener av barn i Norge vokser opp med foreldre som drikker for mye. Vi vet at økt tilgjengelighet fører til at det drikkes mer.

I et slikt lys mener jeg det er et verdivalg å si at byens barn og unge i noen sentrale byrom skal få slippe å åpenlyst måtte forholde seg til voksnes bruk av alkohol. Frem til nå hadde dette også vært tilfelle i arealene foran byens største kulturinstitusjon, Bergen Kino, men utvalget velger å sette barn og unges interesser til side til fordel for næringsinteresser.

Det tilhører kjernen i KrFs politikk å ta hensyn til de sårbare i samfunnet. Derfor arbeider vi for en solidarisk skjenkepolitikk. En skjenkepolitikk som tar barn og unges interesser på alvor.

Høyre, Folkets Parti, Frp, Generasjonspartiet og flere uavhengige representanter valgte dessverre en annen vei, med de konsekvenser det har for utviklingen av byen vår.