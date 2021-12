Start juleferien fredag!

Skole- og barnehageansatte må få fri med lønn som takk for innsatsen sin i 2021.

Januar kan bli en svært tøff «koronamåned». Da trenger vi uthvilte ansatte med ny energi, mener Robert Flatås.

Robert Flatås Høgskolelektor i pedagogikk, NLA Høgskolen

Det er adventstid igjen og nesten full aktivitet i skolen og barnehager. Men denne adventstiden er ikke som andre adventstider. Økende smittetall og høyt sykefravær forsterker en allerede svært presset situasjon i mange skoler og barnehager. Flere ansatte har lenge kjent sterkt på en koronaslitasje, og de opplever en arbeidsdag som så vidt går rundt.

Dessverre for mange av dem er det ennå en stund til juleferie. Mange skoler skal holde åpent frem til 21. desember, mens flere barnehager og SFO-er holder åpent frem til lillejulaften, samtidig som de også må holde åpent gjennom hele romjulen.

Når jeg snakker med folk som jobber i disse yrkene, så er jeg imponert over den innsatsen de yter hver dag for barn og unge, til tross for at de er så himla slitne. Jobben innebærer mye nærkontakt med barn og foreldre hver dag.

Istedenfor å skrive at vi nok en gang skal klappe og applaudere våre skole- og barnehageansatte, foreslår jeg heller at regjeringen innfører en nasjonal juleferie fra fredag 17. desember og frem til 3. januar.

Det vil si at alle barnehager, SFO-er og skoler stenger helt ned i denne perioden. Med dette forslaget innebærer også at ingen skole- og barnehageansatte skal trekkes i lønn for tapte arbeidsdager denne perioden.

Det gis imidlertid fri med lønn som takk for innsatsen deres i 2021. Så får familie, venner og naboer som har fri i romjulen ta en dugnad ved å stille opp som barnevakter der det trengs.

Landet vårt har lenge stått i en pandemi, og jeg tenker at nå på tampen av skoleåret er det skole- og barnehageansatte sin tur. Vi må lytte til dem der ute som er slitne, og vi må som samfunn samtidig ta på alvor at sykefraværet er urovekkende høyt i denne sektoren.

La oss derfor stenge alle barnehager og skoler 17. desember. Da får alle ansatte hvile godt ut, smittetrykket kan gå ned og de ansatte blir mer rustet til å gå på igjen 3. januar.

Det er mye som tilsier at januar kommer til å bli en svært tøff «koronamåned», og da trenger vi uthvilte skole- og barnehageansatte som går dette i møte med ny energi.