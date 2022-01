Sosiale medier må reguleres

Vi trenger tiltak for å verne barn og unge mot skadelig innhold.

Barn og unge eksponeres daglig for skadelig innhold i sosiale medier, skriver innsenderen.

Marianne Lundervold Berge Ungdomsforelder og lektor

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 10. januar kunne vi nok en gang lese en fortvilende artikkel om de økende problemene med barn og unges psykiske helse. Det står at det letes etter årsaker. Men for meg som ungdomsforelder er årsaken ganske åpenlys: sosiale medier.

Sosiale medier er blitt en sentral del av hverdagen til de fleste barn og unge. Da snakker vi om barn ned i svært lav alder. Mangfoldige timer brukes, ifølge Barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet, til å sjekke ut videoer, innlegg og meldinger på Instagram, Tiktok og Snapchat.

Barn og unge er i stor risiko for å eksponeres for skadelig innhold over lang tid, skriver Marianne Lundervold Berge.

Vi vet at Tiktok i 2021 ble nominert til Gullbarbie-prisen, blant annet på grunn av algoritmer som skaper et ekkokammer for skadelig innhold som kan trigge spiseforstyrrelser og selvskading. Andre sosiale medier benytter seg også av slike algoritmer.

Det betyr at barn og unge er i stor risiko for å daglig eksponeres for skadelig innhold over lang tid. Skadelig innhold som spiseforstyrrelser, vold, selvskading og selvmord. Det blir ikke vanskelig å se at mangfoldige timer med skadelig innhold hver dag vil kunne endre barn og unges virkelighetsbilde og etter hvert ta over livene deres.

Les også Kraftig økning i barn og unge med spiseforstyrrelser: – Pasientene blir stadig yngre

Løsningen for å unngå at barn og ungdom eksponeres for slikt innhold har frem til nå vært at vi foreldre må snakke med dem om alle farene. Det er en krevende oppgave for oss foreldre når vi konkurrerer mot avhengighetsskapende midler som sosiale medier er bygd opp på. Og vi ser åpenbart at det ikke er tilstrekkelig.

Er det kanskje på tide å begynne å diskutere reelle løsninger til hvordan vi kan forebygge dette økende problemet knyttet til barns psykiske helse fremfor å drive med behandling av dem som allerede er blitt syke?

Les også På denne skolen tar de grep for å holde de yngste elevene borte fra sosiale medier

Mitt forslag er å innføre reguleringer for bruk av sosiale medier. Særlig når det gjelder barn og ungdom. Det er på høy tid.

Da sikter jeg til slike tiltak som er brukes i alkoholpolitikken og veitrafikkloven (fartsgrenser, bilbelter, aldersgrenser), samt næringsmiddelkontroll.

Det er barna våre sin fremtid vi snakker om her. Og det blir tydeligere for hver dag at det haster med en slik regulering.