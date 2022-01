Batteriene må vekk fra boligområder

I oktober i 2021 begynte det å brenne i Vois elsparkesykkellager i Møllendalsveien. Bildet er tatt fra en av leilighetene like ved.

Brannsjef Leif Linde har sannelig fått noe å tenke på.

Ole-Jan Iversen Styreleder i Sameiet Møllegårdene

Det er dessverre slik i vår ellers så opplyste tid at det må et uhell, eller helst en alvorlig ulykke til, før man setter i verk nødvendige sikkerhetstiltak. En rekke batteribranner det siste året i lagerbygg for elsparkesykler i Bergen bør få ansvarlige myndigheter til å reagere mer resolutt enn det vi hittil har vært vitne til.

Det er for så vidt prisverdig at brannsjef Leif Linde nå omsider innser at vi ikke lenger kan tillate oppbevaring av slike farlige batterier midt i boligstrøk. Men det er mildt sagt en lovlig sen erkjennelse.

Ole-Jan Iversen er glad for at brannvesenet nå reagerer på oppbevaring litiumbatteri i boligområder, men mener det er lovlig sent.

De to brannene i lagerbygget i Nygårdsgaten i desember var selvsagt skremmende. Men det er samtidig oppsiktsvekkende at brannvesenet i det hele tatt har gitt grønt lys for at en slik aktør fikk etablere seg der.

Ved branner i litiumbatterier dannes en rekke farlige gasser. En av dem er hydrogenfluorid, som dannes i betydelige mengder, kan gi varige skader på for eksempel øyne og lunger og i verste fall er dødelig. Hydrogenfluorid representerer en større helserisiko enn selve brannen.

Det var denne faren man åpenbart fryktet fra brannvesenets side da batterier begynte å brenne i Vois lagerbygg i Møllendalsveien i fjor høst. Engstelsen var så stor at samtlige beboere i nabobygget, hvor jeg er styreleder, fikk SMS om å holde dører og vinduer lukket.

Det var en ubehagelig og tankevekkende opplevelse for alle som ble varslet. Tenk om en slik brann hadde oppstått en sommernatt mens beboerne sov med vinduer åpne! Ikke alle har for vane å ha mobiltelefonen liggende på soverommet.

Voi er en stor aktør på dette utleiemarkedet. I løpet av det siste halvåret har det to ganger tatt fyr i batterier i lageret som er plassert bare tolv meter fra våre boligblokker. Brannvesenet måtte begge ganger rykke ut med betydelig utstyr.

Det gikk heldigvis bra. Men hva om brannene hadde oppstått nattetid? Og hva om selve bygget, som er en trekonstruksjon, hadde tatt fyr – som nevnt bare tolv meter fra der vi bor?

Brannsjef Linde har sannelig fått noe å tenke på. Men, han bør også handle – og raskt sørge for at slike livsfarlige batteridepot flyttes langt unna boligstrøk og lagres forsvarlig.