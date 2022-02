Jeg nekter å gi slipp på optimismen

Krigen som skal fullbyrde Putins bakoverskuende drøm, vil stå igjen som et stort, skammelig feilgrep.

«Friheten til ukrainerne kan ikke utslettes. Russerne vil ikke finne den og ødelegge den, selv om de skulle lykkes med å erobre Kyiv», skriver innsenderen.

Anders Waage Nilsen Landås

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En liten gruppe menn er i posisjon til å skape en storkrig som traumatiserer millioner og destabiliserer hele verden. De legitimerer drap og ødeleggelser med ønsket om å gjenopprette det gamle imperiets dominans. De hevder sin rett ved å bryte folkeretten.

«Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men», skrev John Dalberg-Acton i 1887.

Les også Få det siste fra BTs dekning av krigen i Ukraina

Jeg er urolig, men jeg nekter å gi slipp på optimismen. Dette er ikke fremtiden vår. Vi beveger oss, innimellom med store glipptak, mot en bedre verden. Men det krever både mot, fellesskap og oppofrelser.

En av styrkene i det liberale demokratiet er at makten stadig skifter hender. Ingen enkeltperson kan noensinne få mandat til å starte en krig uten å møte massiv institusjonell motstand.

En mann som Vladimir Putin hører fortiden til, skriver Anders Waage Nilsen.

Også i et fritt samfunn vil det finnes pompøse fortellinger om fortiden, men de vil alltid utfordres. Nasjonale perspektiver vil brynes mot globale. Dehumaniserende retorikk vil bli møtt av påminnelser om motpartens menneskelighet.

Ukraina er kanskje militært underlegen, men de har gjennom en generasjon rustet opp demokratiet sitt. Russland har våpen, men mangler maktspredning, indre motstand, meningsmangfold.

Les også Putin, ein diktator? Lenge trudde eg ikkje det.

Putin, åpenbart korrumpert og omgitt av ja-mennesker, hører fortiden til. Krigen som skal fullbyrde hans bakoverskuende drøm, vil stå igjen som et stort, skammelig feilgrep.

Friheten til ukrainerne kan ikke utslettes. Russerne vil ikke finne den og ødelegge den, selv om de skulle lykkes med å erobre Kyiv. Den styrkes når den trues, og bæres rundt av alle som har opplevd den.

Innlegget ble først publisert på Facebook.