Aldri før har forskjellene vært mindre

Vi har en omfordeling i Norge som verden aldri har sett maken til.

Fokuset på dem som trenger det mest, har gitt resultater, mener Ove Trellevik (H) og Charlotte Spurkeland (H).

Charlotte Spurkeland Stortingskandidat for Høyre i Hordaland

Ove Trellevik Stortingsrepresentant for Høyre i Hordaland

Velferdsstaten Norge blomstrer på mange måter. Vi har gratis skolegang, utdanning, helsetjenester og en rekke andre velferdsordninger og støtteordninger. I sum bruker vi cirka 280.000 kroner pr. innbygger årlig. Store deler av dette går til velferd. En omfordeling verden aldri har sett maken til.

Men det er fortsatt forskjeller. Det er vondt å oppleve at barn ikke kan delta i bursdager og på ferieturer – fordi foreldrene ikke har råd. Den største forskjellen går mellom dem som har foreldre som deltar i arbeidslivet, og dem som av ulike grunner har foreldre som ikke deltar. Derfor må vi inkludere flere i arbeidslivet og sørge for gode støtteordninger for dem som trenger det.

Vedvarende lavinntekt brukes ofte som indikator på fattigdom. Det er målt som inntekt under 60 prosent av mediangjennomsnittet over en periode på tre år. Velferdstjenester regnes ikke med i denne beregningen. Hadde velferdstjenestene som man må betale for i andre land, blitt lagt til inntekten, ville bildet sett annerledes ut.

Fokuset på dem som trenger det mest, har gitt resultater. Antallet personer som mottok økonomisk sosialhjelp, var i underkant av 130.000 i 2019. Nedgangen fra 2019 til 2020 var i tillegg 4,3 prosent, ifølge SSB. Antall bostedsløse er halvert siden 2013. I 2019 økte Solberg-regjeringen barnetrygden for første gang på 20 år.

Tolv kommuner er i gang med å prøve ut fritidskortordninger for barn fra 6 til fylte 18 år som skal dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge bidrar til at barn i lavinntektsfamilier blant annet kan delta på ferie- og fritidsaktiviteter.

Det er også innført nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage for familier med lav inntekt. Ordningen med gratis kjernetid i barnehage er utvidet til å gjelde toåringer, og det er innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO.

Inntektsulikheten i Norge har gått jevnt nedover siden 2015, viser tall fra SSB, og Norge er det sjette laveste av de 37 OECD-landene. I studier der man har inkludert overføringer, skatter og verdien av offentlige tjenester, eller såkalt utvidet Gini, har Norge hatt Europas laveste ulikhet, selv om det er vanskelig å bekrefte. Norge er likevel fortsatt blant landene i verden med lavest ulikhet og høyest levestandard.

Det er derfor grunnlag for å hevde at forskjellene aldri har vært mindre, selv om mange fremdeles opplever krevende hverdager. Vi har ingen offisiell fattigdomsdefinisjon eller fattigdomsgrense i Norge, men mange ulike indikatorer og mål som brukes for å utfylle hverandre.

For Høyre er det viktig at vi skaper mer og inkluderer flere. Vi trenger flere arbeidsplasser i det private, og flere må delta i arbeidsmarkedet. Det er det som er med å sikre velferden til den enkelte og fremtiden til velferdsstaten.