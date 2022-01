La årets eksamener gjennomføres!

Pandemien trenger ikke å være en hvilepute.

Lærer Elin Sebjørnsen oppfordrer elevorganisasjonene til litt færre protester og litt mer lesing.

Elin Sebjørnsen Lærer i videregående skole

Selv om kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) nokså tidlig proklamerte at de skulle gå som vanlig, ulmer det allerede rundt avvikling av vårens eksamener i skolen.

Vi har klart det kunststykket i dette landet å selge inn et viktig element av skolegangen, nemlig eksamen, som noe svært negativt og vanskelig.

Samtidig som vi nå har flere årganger av elevkull som aldri har gjennomført en eksamen, har vi lærere som heller aldri har hatt sine respektive klasser eller grupper oppe til muntlig eksamen og heller ikke vært sensorer for skriftlig.

Så lenge vi har et system med eksamen i dette landet, må vi sørge for å trene på det. Det er et paradoks at vi snakker ned noe som vi skal forholde oss til, gjennom hele skoleløpet fra grunnskole til universitet.

De fleste elever klarer seg godt til eksamen. Mange i videregående skole går opp en karakter til muntlig, og mange holder seg på standpunktkarakter, også til skriftlig eksamen.

Innsenderen mener det er et paradoks at vi snakker ned eksamen.

Mappevurdering trekkes frem som et alternativ til ordinær eksamen. Men, kom igjen. Skal elevenes arbeid, altså det de gjør i løpet av en periode, samles i en digital mappe, og så skal lærer vurdere det (skriftlige) arbeidet? Ut ifra hvilke kriterier? Til skriftlig eksamen har man de aller fleste, om ikke alle, hjelpemidler tilgjengelig.

Likevel er det den enkeltes evne og kompetanse der og da til å produsere en selvstendig tekst eller til å svare på de gitte oppgavene som skal måles og vurderes. Selvstendig bruk av kilder og å bruke kilder som ressurs er en god ting og viktig å øve seg på.

Jo, mange ungdommer har slitt gjennom stadig nedstengning og usikkerhet. Men, å snyte dem for eksamen nok en gang, er en misforstått form for forståelse av deres situasjon.

En eksamenskandidat stilles ikke for et tribunal. Sensorers oppgave er i stor grad å få frem kompetanse, og det etterstrebes en god og positiv tone der en samtaler om de ulike emnene som gis til eksamen.

Også når en sensurerer skriftlig, er målet å se etter hva kandidaten har gjort, ikke lete etter det som mangler. Kandidater flest gis derfor en grundig og rettferdig vurdering, og mange vil si at eksamen, både skriftlig og muntlig, vil være en god opplevelse og en viktig erfaring.

Det er altså ingen grunn til å igjen avlyse vårens eksamener. Når eleven har fått mindre undervisning i enkelte emner, vil dette selvsagt tas hensyn til i muntlig eksamen. Og til skriftlig eksamen er oppgavene ofte så åpne og bredspektret at det heller ikke fordrer en spesifikk gjennomgang av enkeltemner på forhånd.

Pandemien trenger ikke å være en hvilepute. Med så mange tilgjengelige kanaler for undervisning og læring er det ingen grunn til at ikke elever skal kunne lese seg opp på forskjellige temaer og samtidig få veiledning og hjelp av lærer til å besvare oppgaver, strukturere tekster og til å levere gode muntlige prestasjoner.

Elevorganisasjonene oppfordres til litt færre protester og litt mer lesing.