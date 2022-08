Jeg er glad for at jeg fikk være med på kunstprosjektet

Linn Andersen, mest kjent som Miss Norway 2006, forsvarer at også hun kan være motiv for et kunstverk.

Svar til Charlotte Myrbråten, som kritiserte valget av Linn Andersen som en av modellene for et nytt kunstverk på skolen Kronstad oppveksttun.

Jeg er stolt over at jeg ble trukket frem, og glad for muligheten til å være med på prosjektet til to dyktige kunstnere.

Hensikten er at dette skal være en inngang og en mulighet til fordypning i Bergens historie, som jeg også på min måte er en del av.

Jeg synes det er fint å bidra til undring og diskusjon, da dette er en av tankene bak prosjektet.

Denne bysten av Linn Andersen er en del av utsmykningen på en ny skole i Bergen.